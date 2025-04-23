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「生肖 X 農曆月份」容易招小人！虎、兔總是背鍋、3動物家人會情勒
與他人交往應注意對方言行，避免自己被利用。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享3個容易招小人的命格，提醒民眾要時刻提防身邊的小人。
TOP 3 屬虎兔 X 農曆4月出生／辛勤工作 為人作嫁
此命格的人工作上比較難得到援助，例如你在工作上是最努力付出的人，但是後面功勞被他人整碗端走，心態上容易勞心勞力，就算自己工作能力很強，但是有「豬隊友」扯你後腿，最後要扛責任的人也是你。
TOP 2 屬蛇雞X 農曆2月出生／慎選隊友 易被利用
大家喜歡透過你的嘴去傳達事情，剛好你又是喜歡出頭的人，特別「心軟」，喜歡打抱不平為他人抱屈，就容易被他人利用，把你推出去就能取得許多利益，所以一定要慎選隊友，才能避免被利用。
TOP 1 屬鼠牛豬X 農曆9月出生 ／家庭責任 勞心勞力
在家庭上，包括父母兄弟姊妹，甚至連小孩的責任都在你身上，家人出包都要你來扛，無論是家庭還是感情都要你勞心勞力，非常辛苦。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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