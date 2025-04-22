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「狂歡是一群人的孤單」三星座硬撐！表面笑著、內心卻寂寞

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友一起去旅遊示意圖。圖／AI生成
圖為朋友一起去旅遊示意圖。圖／AI生成

你遇過這種人嗎？看起來很堅強，總是笑臉迎人，彷彿什麼事都打不倒他們。但其實他們的內心，可能早已佈滿傷痕，只是選擇不說。搜狐網分享「表面堅強，其實超孤單的三大星座」，來看看哪些星座你以為他們很快樂，其實是強顏歡笑。

摩羯座：沉默是保護色

摩羯總給人一種「超人」的感覺，遇到再大的壓力也不吭聲。你以為他們不在乎，其實只是他們太習慣壓抑情緒了，不想讓別人擔心，也不想被看穿脆弱。摩羯座越是表面堅強，內心越需要被別人理解。

獅子座：愛面子愛到骨子裡

獅子座太愛面子了，也從不示弱，他們常用自信和笑容武裝自己，但很多時候，獅子座的強勢其實是硬撐。只要獅子座獨處，卸下武裝，他們強烈的孤單感馬上湧上來。

雙子座：熱鬧中的孤單王者

雙子超會炒熱氣氛，講話幽默、反應超快，讓人以為他們像是開心果，到處都是朋友。但其實雙子座不輕易交心，也不太說真心話，他們常常在表演歡樂，但內心卻有說不出的孤單。當雙子座越是在人群中笑得燦爛，內心越是寂寞。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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