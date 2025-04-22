這些星座一碰就吵！五大「相剋組合」大公開

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聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
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有些人之間天生步調不一致，無論多努力靠近，仍難以真正契合。在這樣的關係裡，常因彼此性格、溝通方式或情感需求差異過大，導致誤會與摩擦不斷。這五種常見的組合，即使充滿吸引力，也往往因本質上的不協調而走得辛苦。

TOP 5 牡羊座 VS 摩羯座

牡羊座與摩羯座的個性南轅北轍，容易產生摩擦。牡羊衝動直接、追求速度與冒險，做事講求當下快感；而摩羯謹慎務實、重視規劃與穩定，凡事都要三思而後行。牡羊可能覺得摩羯太慢又死板，而摩羯則會認為牡羊太衝動、不負責任。兩人對生活與目標的步調不同，價值觀也常背道而馳，溝通容易失焦。除非雙方願意理解彼此節奏並互相妥協，否則關係常因理念不合而難以持久。

TOP4 巨蟹座 ＆ 射手座

巨蟹座性格溫柔、重視情感與家庭，喜愛安穩生活；射手座則追求自由、冒險與刺激，向往無拘束的人生。巨蟹心思細膩，容易產生依賴和情感需求，渴望深厚連結；而射手天性獨立，不願受束縛，對長期承諾缺乏耐心。雙方在溝通及生活觀念上大相逕庭，巨蟹喜歡細膩呵護，射手則偏好直接坦率，難以達到默契。若無法彼此體諒與調適，便容易引發矛盾，導致關係難以長久維繫。性格差異使彼此常感失落，彼此需付出極大努力才能接近理解跟努力。

TOP 3 天蠍座 ＆ 水瓶座

天蠍座與水瓶座在個性上存在極大差異，難以達成心靈契合。天蠍座情感豐富、熱情投入，追求深層次的情感交流，常對關係產生依賴與佔有慾；而水瓶座則重視理性、獨立與自由，喜歡探索新知與維持社交圈，對過分親密感到壓迫。天蠍常因情感需求強烈而渴望全然投入，但水瓶卻習慣保持距離、注重個人空間。雙方在溝通模式和生活理念上各異，其情感表達方式截然不同，容易引發誤解與爭執。如此差異使得彼此難以互補、協同發展，長期關係因矛盾重重而難以穩定延續矣。

TOP 2 處女座 ＆ 雙子座

處女座與子雙座兩者在性格與價值觀上有顯著差異。處女座講求秩序、細節與實際，傾向穩定且重視計畫；而雙子座則充滿變化與好奇心，喜歡自由與隨性，對細節不拘小節。這樣的差異容易導致溝通摩擦：處女座會覺得雙子座太浮動、不負責任；而雙子座則可能覺得處女座過於挑剔、缺乏彈性。除非雙方願意理解彼此的思維方式，否則容易產生誤解與壓力，讓關係難以長久穩定。

TOP 1 獅子座 ＆ 金牛座

獅子座與金牛座是兩個個性強烈且固執的星座，常因理念與行事風格不同而產生衝突。獅子座熱情、愛表現，渴望被重視與讚美，追求快速行動與冒險；而金牛座則務實、穩重，喜歡按部就班、重視安全與穩定。當獅子座展現自我時，金牛可能覺得對方太誇張、不切實際；而獅子也可能認為金牛過於保守、無趣。雙方在金錢觀、生活節奏與情感表達上也常出現落差，加上兩人都不輕易退讓，若遇到衝突時容易僵持不下，讓關係陷入冷戰與僵局。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

溝通模式 獅子座 處女座 關係

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