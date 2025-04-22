火星進入獅子座！「四星座」快衝事業...職場王者就是你

火星4月18日開始進入獅子座，你有發現職場能量的變化嗎？塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座，受到火星與獅子座雙重加持，職場「霸氣值」飆升，更能帶頭往前衝，

Top 4 天蠍座／低調沈穩 掌控大局

火星進入獅子座，天蠍座悄悄開啟「領導模式」，不同於火象星座的高調，天蠍座走的是沉著而精準的策略路線。天蠍座從不張揚，但每一步都算得精準到位，以「智取」和「控局」方式，悄悄引領局勢發展，當別人還在觀望，天蠍已經整合資源、精準出手，成為同事倚重、上司器重的重要角色，職場地位大飛躍。

Top 3 射手座／點燃夢想 帶頭向前衝

火星進入獅子座，射手的冒險魂也被點燃。這段期間射手座不再紙上談兵，直接變成行動派，甚至親自帶團隊衝刺目標。射手座會主動提出新計畫、新構想，請纓打頭陣，開闢事業。射手樂觀積極，總能炒熱團隊氣氛，做出好成績，成為不可忽視的職場焦點。

Top 2 白羊座／火力全開 天生領袖

火星是牡羊座的守護星，如今又進入同樣「火元素」的獅子座，「雙火加持」讓白羊的行動力和領導力無人能敵。不論是要推新專案、業績衝刺，還是遇到危機，白羊座總霸氣的把「我來」掛嘴上，也做出成績，感染同事，也帶動團隊氣氛。白羊座衝勁十足又有責任感，絕對是閃亮亮的存在。

Top 1 獅子座／天命之星 霸氣出擊

身為火星駐守的本命座，獅子座自然成為這波能量洗禮下的最大贏家。火星回家，讓原本就自信、愛表現的獅子座，領導慾望更加旺盛，魅力四射。獅子座不只會帶團隊人心，還在關鍵時刻一鳴驚人，提出有遠見又可執行的方案。獅子座人氣暴漲，絕對是天生王者。

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