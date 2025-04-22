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四大生肖2025獲「鳳閣星」助力 屬雞掌握發言權、屬牛宜經營副業

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成

2025年四大生肖將受到「鳳閣星」能量加持！迎來事業、人際或財運上的突破。紫微斗數老師姚本軍近日在臉書發文指出，鳳閣星象徵表達力、氣質與說服力，是幫助個人被理解、被賞識的潛在力量，只要善加把握，將能以柔克剛、言語致勝，為發展開啟新契機。

生肖蛇

姚本軍指出，屬蛇者在2025年會感受到他人對其觀感轉變，不再只是默默努力，而是能靠細膩誠懇的表達打動人心。若從事需要簡報、溝通、談判等工作，更應加強語言表達、文案或公關技巧，將成為職涯突破的關鍵。

生肖雞

有望在職場中累積更高口碑與專業形象。姚本軍提醒，屬雞者會獲得更多發言與代表團隊的機會，「說得好也會成為實力的一部分」，若能展現穩重有力的說服力，甚至可能因此升職或獲得上司青睞。

生肖牛

適合將個人專業轉化為收入模式，如教學、寫作、顧問或經營個人品牌。他強調：「鳳閣星不會直接給財富，但會幫你讓別人看懂你的價值，錢就會靠近你」。因此這一年宜著手學習理財、發展副業或經營第二專長。

生肖

2025年將迎來人脈與能見度的提升期。姚本軍建議屬豬者應把握機會「讓更多人看到你」，不論是出差、跳槽、拓展副業或轉換跑道，都是有利於打開事業格局的選項，特別是那些能展現個人風格的機會，更要主動出擊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

生肖 職涯 財富 迷信

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