「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族說同事八卦示意圖。圖／AI生成
圖為上班族說同事八卦示意圖。圖／AI生成

不少人喜歡聊八卦，聽到有人說「跟你說個秘密」就馬上興奮起來，搜狐網分享有幾個星座天生就是「秘密粉碎機」，什麼話都藏不住。建議想和這些人分享心事請三思，告訴他們等於告訴全世界，建議參考太陽星座、上升星座。

獅子座／戲精上身 唱作俱佳

獅子天生有表演型人格，對於別人的糗事或八卦更是絕對不放過。他們會在聚餐時以「欸我有個朋友喔…」做開場白，搭配浮誇表情、肢體動作與眼神，唱作俱佳地說完整段故事，最後在全場爆笑中，獅子座也獲得滿足的笑容。

獅子座不一定會直接點名主角是誰，但他一定會「暗示」到讓別人都猜得出來是誰的程度。

白羊座／完全忍不住 快速交代

白羊座保存秘密的能力，和「夏天的冰塊」一樣，融化速度極快。他們個性太急，只要一聽完八卦就很想馬上分享，連嘴角都失守。就算別人不想聽八卦，他們還會拜託對方聽，「我好想講喔！」，他們不管別人硬要講，還用最快三句話交代來龍去脈。

射手座／直接群發 還裝無辜

射手座的世界裡，沒有秘密可言。遇到震撼消息，當然要馬上跟其他人分享，只要聽到八卦，他們全身的細胞都在大叫：「歐買尬，居然有這種事耶！」

最可怕的是，射手座前一秒才信誓旦旦：「我會保密」，下一秒就發到群組，還叮嚀其他人「不可以說出去喔」。當東窗事發，當事人來問射手座，他們還一臉無辜，「蛤，我不知道不能說耶？」

雙子座／交換八卦 順便交朋友

雙子座的嘴超級快，秘密才剛進腦子，就馬上從嘴巴彈射出去，他們不是故意的，只是太想要「分享」。對他們來說，分享八卦也是交換友情的方式，他們跟每個人都說秘密，講完還會笑著補上一句：「這件事我只跟你講喔！」但其實全世界他們都講完一圈了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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