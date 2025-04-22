快訊

老鼠會方式幫郭台銘收連署書 屏東議長周典論二審改輕判

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

一眼就可看出家裡有沒有小強 專家揭蟑螂容易出沒環境3特徵

聽新聞
0:00 / 0:00

「天生勞碌命」四生肖女很難躺平！蛇女強人、2動物早年辛苦...幸福在後頭

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為女強人示意圖。圖／AI生成
圖為女強人示意圖。圖／AI生成

現在社會男女平等，女生越來越獨立，不但肯打拚也有責任感。搜狐網分享有四個生肖女生「天生勞碌命」努力工作堅強面對，遇到事情一肩扛，自己內心也越來越強大。

🐍 生肖蛇女生：努力工作 回報豐厚

蛇是「天生女強人」，她們目標明確、行動力超強，做事一絲不苟，為了成功可以拚命衝刺。蛇的忙碌也換來豐厚的回報，不過就算賺飽了，她們還是停不下來，繼續拚到底。

🐮 生肖牛女生：親力親為 做到最好

她們做事非常細心，前半生真的挺辛苦，不管是工作還是家庭，樣樣親力親為。如果有孩子，更是會對家庭無微不至付出。牛也是晚運很好，當孩子長大、生活穩定，最終一定會幸福。

🐑 生肖羊女生：咬牙撐住 中年轉運

她們內心超強大，雖說早年坎坷，總能咬牙撐過去。當羊變成媽媽後，更是戰力爆表，無所不能地照顧家庭。雖然過程很辛苦，中年之後會漸漸迎來好運與收穫。

🐰 生肖兔女生：要先學會照顧自己

她們溫柔親切，很會照顧人、也很重視別人眼光。她們希望自己是大家眼中的好太太、好媽媽，所以常常會累過頭，造成自己很大壓力。建議先學會放鬆，不要太在意他人評價，照顧好自己的心情，就更自在快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 躺平

延伸閱讀

長越大越高冷？「4大星座」年紀越長話越少 懶得去外面社交

高智商＋高情商！「3生肖」聰明圓融、處世靈活 讓人佩服不已

三面相越愛存錢卻越窮？薄唇下垂嘴角沒貴人、「這特徵」恐被家人拖垮

股災慘兮兮…快養魚修補財氣！12生肖旺財「魚缸風水」揭密

相關新聞

「天生勞碌命」四生肖女很難躺平！蛇女強人、2動物早年辛苦...幸福在後頭

現在社會男女平等，女生越來越獨立，不但肯打拚也有責任感。搜狐網分享有四個生肖女生「天生勞碌命」努力工作堅強面對，遇到事情一肩扛，自己內心也越來越強大。

股災慘兮兮…快養魚修補財氣！12生肖旺財「魚缸風水」揭密

在家裡飼養魚缸，除了美化環境，在風水中，還有化煞擋災、聚財催財的效果！旺好運分享以下4個魚缸風水的小撇步，幫助催旺財運、財源滾滾來。

三面相越愛存錢卻越窮？薄唇下垂嘴角沒貴人、「這特徵」恐被家人拖垮

什麼面相的人不適合「存錢」呢？命理專家湯鎮瑋在臉書發文，列舉出3種「越存錢越窮」的面相，提醒民眾理性存錢，依照自身需求規劃理財。

每日星座運勢／獅子工作只要積極點 想法易受肯定

2025-04-22牡羊座短評：管理好情緒是今日之重點。【整體運】感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或

高智商＋高情商！「3生肖」聰明圓融、處世靈活 讓人佩服不已

在人生這座舞台上，有些人彷彿天生就具備過人的智慧與迷人的親和力。他們不僅思維敏捷、洞察入微，更擅長人際應對，無論走到哪裡都能游刃有餘。「搜狐網」指出，在十二生肖之中，屬龍、屬猴與屬鼠的朋友，就被譽為兼具「智商」與「情商」的代表人物。他們的聰明並不鋒利刺人，而是靈巧圓融，總能化繁為簡、轉危為安，令人印象深刻。

長越大越高冷？「4大星座」年紀越長話越少 懶得去外面社交

在星座的世界裡，隨著年齡增長，有些人開始變得越來越「安靜」，不再像過去一樣熱衷社交、主動聊天，彷彿被時光鍍上一層「高冷濾鏡」。他們選擇將能量保留給真正重要的人與事，也因此看起來越來越難以親近。「搜狐網」列出四個「越長大越高冷」的星座，一起揭開他們沉默背後的真實樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。