殺破狼週運勢／天秤有異國桃花出現 雙魚增加許多收入

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，會有許多旅行的邀約，出去散散心，感覺很放鬆。某些白羊座會常常有出差的機會，可順便遊覽當地，到想朝聖的景點打卡。

工作運方面，在面試、考試宮位的木星相位良好，面試新工作十分討喜，很快就收到錄取通知，參加國家考試，或需要取得專業證照的白羊座，猜題十分準確，成績可跨越門檻，進入公務單位，或是較大的組織服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到人際關係宮位的冥王星影響，會遇到強勢的情敵，與你競爭喜歡的人，常常覺得對方的手段很過份。有交往對象的白羊座，關係被第三者介入，常因此與情感對象發生爭執。

健康運方面，金星、水星、海王星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統以及喉嚨發炎不適。睡眠狀況不佳，感覺淺眠，無法熟睡，或常常做噩夢。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，工作會獲得額外的加給，或是會有賺外快的機會，增加收入。某些金牛座創業有成，業績不斷成長，每天都有很多進帳。

感情運方面，金星進入心靈宮位，與海王星合相，每天都能與暗戀的對象見面說話，一整天的心情就會很愉快。某些金牛座則是邂逅了很了解自己的靈魂伴侶，不管有什麼心事，對方總能察覺，並安撫你。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星影響，上司過於專制，許多的建議都聽不進去，使得自己執行任何事務都綁手綁腳，在基層工作非常不愉快。創業中的金牛座，一個人要顧及許多事務，校長兼撞鐘，十分辛苦。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到冥王星與太陽影響，長輩太過固執，有些事不肯妥協，常常與親人發生爭執，家庭氣氛不太好。這段時間需注意家中爐火、電器的使用，門戶也要注意安全，避免宵小入侵。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與水星、海王星齊聚，交際應酬的邀約較多，常常與朋友見面吃飯聊天。某些雙子座參加一些活動，認識許多志同道合的新朋友，可彼此交流許多資訊。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星受到冥王星與太陽影響，依然會是交通事故較頻繁的時期，常與人發生擦撞，引起行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的冥王星，受到在考試宮位的火星影響，作業或是報告不斷被指導者退件，同時考試成績都不太理想，挫折感很重，會萌生轉換科系或是休學的想法。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到冥王星與太陽影響，與人溝通常常不自覺搶話，並且說出不合時宜，冒犯到他人的言語。某些雙子座則是與周遭的人溝通不良，覺得很多人無法理解自己想表達的事情。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與水星、海王星齊聚，會承接光鮮亮麗的職務，甚至會需要與名人合作，受到許多人羨慕。某些巨蟹座在職場表現受到主管肯定，地位也會比過去來得重要。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到財務宮位的冥王星影響，為了購買某種昂貴的物品，會以分期付款的方式支付，但也壓縮到每個月的生活費。某些巨蟹座則是投資失利，存款都被敗光，需要停損了。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到在金錢宮位的火星影響，會遇到老是愛貪小便宜的朋友，幫他墊的費用常常都不還，忍不住會想跟對方把帳算清楚，還會被嫌小氣。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到火星影響，留意泌尿系統的問題，多攝取水份，行房不要過於頻繁，並注意清潔。此外需特別小心人身安全，危險的場所不要去，以免發生危及生命安全的事件。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，參與許多活動，會認識來自各種業界的專業人士，成為重要的人脈。某些獅子座遇到麻煩的問題，會有貴人出手解圍。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與水星、海王星齊聚，到海外旅行，食宿都非常奢華，或是因為特殊的身份，獲得服務升等的禮遇。某些獅子座會選擇搭乘遊輪放空，享受航程上各種高級設施與服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的火星影響，太過任性、愛耍小脾氣，會被喜歡的人冷處理，甚至被封鎖聯絡管道。某些獅子座，常常因為小事情與情感對象吵架，容易被對方分手。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到命宮的火星影響，處理任何事務不可急躁，很容易因此造成無法彌補的錯誤，受到處罰。某些獅子座因為一時意氣之爭，暴露出自己的缺點，反而弄巧成拙。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與水星、海王星齊聚，購物時善用各種折價優惠活動，可買到物超所值的東西，心情愉悅。有投資習慣的處女座，投資標的指數上揚，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，金星進入慾望宮位，與海王星合相，會以肉體的感覺確認對方與自己的關係，進入正式交往的狀態。感情穩定的處女座，與情感對象親密行為頻繁，正在熱戀中。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到火星影響，雖然目前的職務與待遇非常好，但是職場卻不太友善，同事間明爭暗鬥，甚至要你背黑鍋，對於這樣的環境覺得厭煩，而萌生辭意。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與水星、海王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎、呼吸系統不適。睡眠狀況較不理想，十分淺眠，或是經常做噩夢，精神狀況較為不佳。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，到海外遊覽想去朝聖的地方，都能順利抵達，並看到難得一見的美景，十分幸運。沒有出國打算的天秤座，會與許多外國人士交流，甚至會有異國桃花。

感情運方面，金星進入感情宮位，與海王星合相，和曖昧對象會有更進一步的發展。然而在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星影響，兩人之間還有其他的情感關係尚未結束。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在慾望宮位的太陽影響，不論是多熟悉的朋友，彼此間的距離須拿捏好，免得捲入性騷擾疑雲中。某些天秤座，則是內心空虛寂寞覺得冷，會尋求一夜情解決生理需求，卻可能惹上爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到在人際關係宮位的火星影響，會因為資產的問題與人發生糾紛，甚至會需要上法院解決紛爭。某些天秤座會借錢給朋友，對方一直遲遲不還。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，獲得家人、長輩贈與許多資產，會覺得經濟狀況輕鬆許多。有投資習慣的天蠍座，目前投資的標的一支獨秀，帳面已經賺了很多錢，還有利息可收，不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星、海王星齊聚工作宮位，在職場表現良好，接下看似光線亮麗的任務，令許多人羨慕。然而在志業宮位的火星受到冥王星影響，工作壓力也非常大，不容許有任何一點閃失。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到在志業宮位的火星影響，因為工作忙碌的關係，不得不取消重要的約會，使得對方很失望。某些天蠍座在談職場戀愛，被同事發現，兩人關係會變得十分尷尬。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到在志業宮位的火星影響，會因為工作所需，必須離家一陣子。某些天蠍座，家中有固執的長輩，若是想外出發展，會受到阻攔。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與海王星、水星齊聚，同時在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人終於正式交往，目前正在熱戀狀態。感情穩定的射手座，則是即將走入婚姻中。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到海外宮位的火星影響，工作時常常要使用外語，會覺得語言能力需要加強。某些射手座需要到海外出差，所到的區域生活機能極不方便，覺得壓力很大。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，當心與人發生行車糾紛，甚至走在路上都可能被擦撞，需要請執法人員處理。此外被開罰單的機率較高，這段時間需特別遵守交通規則，並注意交通安全。

健康運方面，太陽與天王星齊聚健康宮位，注意頭暈、目眩、心悸......等症狀，可能是心血管疾病的前兆。內分泌與腺體也會因為作息混亂，罹患甲狀腺或免疫系統失調的問題。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，目前所待的單位十分輕鬆，並有額外的加給可領，會覺得工作更有幹勁。某些摩羯座在此時轉換跑道，會進入較大的組織工作。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與海王星、水星齊聚，將居住空間整頓一番，生活感到煥然一新。某些摩羯座則是與全家人一起聚餐吃飯，享受久違的天倫之樂。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到太陽與冥王星影響，會有許多預期外的花費，需要分期付款購買一些昂貴的必需品。有投資習慣的摩羯座，千萬不要抱著賭博的心態炒短線，容易負債累累。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到在慾望宮位的火星影響，與喜歡的人在親密關係上無法協調，甚至成為難以跨越的情感課題。單身的摩羯座感到空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情解決生理需求，當心惹上爛桃花。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，與喜歡的人正式交往，雙方正在熱戀期。感情穩定的水瓶座，懷孕機率高，或是在此時收養寵物。但在感情宮位的火星受到命宮的冥王星影響，常為了小事爭執，但床頭吵，床尾和。

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，與海王星、水星齊聚。會選擇懶人的旅行方式放鬆，參加高團費的旅行團，或是搭乘遊輪，不需自己規劃行程。沒有旅行計劃的水瓶座會因為一些原因入住離家不遠的高級旅店，享用奢華的服務與設施。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到火星影響，家人過度干涉你的情感狀況，甚至安排相親對象，感到十分尷尬。某些水瓶座的家人與伴侶相處有摩擦，夾在兩方之間，左右為難。

健康運方面，在命宮的冥王星受到火星影響，注意泌尿系統的問題，除了多攝取水分，行房不要過度頻繁。此外由於金星、水星、海王星齊聚交通宮位，亦需要特別留意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與海王星、水星齊聚，手頭較為寬裕，會買些奢侈品，或是吃些昂貴的料理犒賞自己。某些雙魚座則是多了些賺外快的機會，增加許多收入。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，會想購買房產作為新居，此時會看中不錯的物件，並很快成交。某些雙魚座則是與家人有許多相處機會，享受天倫之樂。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到冥王星影響，工作有過勞的傾向，壓力很大，極度倦勤，想休長假好好放鬆，現實層面卻不允許。某些雙魚座職場氛圍不佳，情緒容易受到影響。

健康運方面，火星在健康宮位行進，體力消耗很快，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時火星受到在精神宮位的冥王星影響，睡眠狀況不佳，身心壓力較大，注意身心靈方面的平衡與健康。

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