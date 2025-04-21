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不是多就好！鞋櫃塞滿不利運勢 命理師示警：超過上限恐破財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師提醒，從風水角度來看，鞋子數量若過多，恐將對運勢造成負面影響。 鞋櫃示意圖／ingimage
命理師提醒，從風水角度來看，鞋子數量若過多，恐將對運勢造成負面影響。 鞋櫃示意圖／ingimage

不少人喜歡收藏鞋子，無論是球鞋還是精品高跟鞋都相當受歡迎，一個不小心，也就讓鞋櫃越堆越滿。對此，命理師柯柏成提醒，從風水角度來看，鞋子數量若過多，恐將對運勢造成負面影響，建議控制在10雙以內較為理想，避免無形中招致破財、影響事業或健康。

柯柏成在臉書指出，鞋子在風水中象徵「行運」，若數量失衡、堆放紊亂，容易讓運勢變得雜亂，尤其若一進門就看到過多鞋子，或有舊鞋、破鞋堆在玄關，都會積聚穢氣，長期下來恐使家庭成員在職場或健康上遇到阻礙。

他表示，泰國白龍王還在世時提醒：「你不是蜈蚣，不需要那麼多鞋子」。並建議日常鞋款以5至8雙為主，例如休閒鞋、運動鞋、室內拖鞋、正式鞋與季節限定鞋款各一雙為佳；若因職業或興趣需求而增加鞋量，也應將總數控制在10到15雙，並依「一進一出」原則管理、定期汰換半年未穿的款式。

在數字上，柯柏成指出「10」為圓滿數，因此是鞋量的上限。他也強調「9鞋成煞」的民俗觀念：入門時眼前的鞋子數量不宜超過9雙（含室內拖鞋），一排鞋架最多放7雙為宜。至於破損舊鞋、3天內未穿過的鞋子，則應及早收納或丟棄，以落實除舊布新、潔淨運勢。

最後，柯柏成提醒，鞋櫃本身也需要保持通風乾燥、無異味，特別是設在大門口的鞋櫃，更需留意是否影響整體氣場，「不論是事業、學業、健康或財運，都是跟鞋櫃息息相關，不可以不謹慎，而因時尚愛美而破壞這個原則」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 運勢 鞋子 鞋櫃 風水

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