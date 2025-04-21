快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

穀雨節氣已至 4生肖易破財 恐有血光危及生命 外出小心

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月20日進入穀雨節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照片
本月20日進入穀雨節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照片

本月20日凌晨3時進入「穀雨節氣，此節降雨量增多，外在濕氣加重，容易堆積體內，讓人感覺疲勞，命理師楊登嵙提醒，此節氣有虎、兔、羊、狗需留意健康，少飲酒、外出需注意，這半個月容易有病痛、車禍，嚴重恐危及性命，需多留意。

命理師楊登嵙說，此節氣因雨量非常豐沛，加上農夫們剛好又忙完春耕，稻田裡的秧苗也正需要豐富的雨水來滋養，於是將這時節命名為「榖雨」。

楊登嵙說，俗話說「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨節氣的到來意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長，天氣溫和，雨水明顯增多，是農作物生長發育最好的時節。

楊登嵙說，以中醫理論而言，春天屬於肝氣生發的季節，但當春季肝木過旺容易剋脾土，當脾土無法生金，能會抑制脾胃功能，導致食慾變差，也增加了感冒、過敏等疾患的發生。穀雨後降雨量增多，外在濕氣加重，而脾主運化水濕，一旦脾失健運，外在過多的濕氣就會堆積在體內，讓人容易覺得疲累、頭暈頭重、噁心想吐、全身痠痛或水腫。

他提醒，此節氣健康要注意的生肖是屬虎、兔、羊、狗，外出小心，少飲酒，恐有血光、病痛、車禍發生，重則可能危及生命，也容易破財，此節氣不要太勞累，注意身體痠痛、頭暈頭重、感冒或是皮膚搔癢。

楊登嵙說，此節氣需要「祛濕利水」，可多吃一些能健脾除濕的食物，例如薏仁和山藥，還有芡實、黑豆、冬瓜、山藥、百合、木耳等，都可用來入菜或熬粥，最養脾胃。

另外黑芝麻、小麥胚芽等穀類食物，富含維生素B群，有助於緩解精神壓力和調節情緒，也非常適合在這個節氣食用。

濕氣 穀雨 節氣

延伸閱讀

恐怖大王的滅世預言：掀起末日狂潮的作家五島勉逝世

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

4日這時間點入清明…4生肖要注意心血管 防破財小人

清明連假將至…想提早掃墓 沖犯生肖年齡與墳墓坐向看這

相關新聞

穀雨節氣已至 4生肖易破財 恐有血光危及生命 外出小心

本月20日凌晨3時進入「穀雨」節氣，此節降雨量增多，外在濕氣加重，容易堆積體內，讓人感覺疲勞，命理師楊登嵙提醒，此節氣有...

唐綺陽星座運勢週報：處女貴人出現機靈點 天蠍感情勿獨自內耗

本週諸星進新的星座，眾人關心議題開始轉換。太陽進金牛，金牛座成焦點，價值觀、金錢、健康話題關注度高。火星進獅子，大家有事直說，想要打開天窗說亮話，演藝圈活躍、有樂觀氛圍，當心暴力份子。冥王星停滯，群眾力量得到實際主導權，小心有輿論過頭的風險或事務推動窒礙難行。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「有很好發展」：能贏得豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握每一次的機會，就能贏得豐厚獎金，有人則是運用專業，就能在短時間內獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／水瓶替人著想肯奉獻 易有好運降臨

2025-04-21牡羊座短評：做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。【整體運】今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成

4大生肖5月是「人生起飛月」 屬蛇逢凶化吉、屬鼠有望獲意外之財

時序即將進入5月，《搜狐網》近日點名四個生肖將在該月份迎來運勢好轉，財運與事業表現雙雙看俏，包括屬鼠、龍、蛇、雞的朋友，無論是正財偏財、工作發展都將大有斬獲，堪稱「人生起飛月」。

穀雨到！命理師：「這5生肖」廣交四方 財運爆棚

4/20(周日)穀雨節氣到，天氣開始轉為溫暖偏熱，雨水增多，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，在這陽氣增長的時節，要多補充水分，至於12生肖中，除了鼠跟兔走事業運、牛走貴人運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。