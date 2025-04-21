唐綺陽星座運勢週報：處女貴人出現機靈點 天蠍感情勿獨自內耗
【唐綺陽星座運勢週報4/21-4/27】
本週諸星進新的星座，眾人關心議題開始轉換。太陽進金牛，金牛座成焦點，價值觀、金錢、健康話題關注度高。火星進獅子，大家有事直說，想要打開天窗說亮話，演藝圈活躍、有樂觀氛圍，當心暴力份子。冥王星停滯，群眾力量得到實際主導權，小心有輿論過頭的風險或事務推動窒礙難行。
12星座個別影響：
巨蟹：舊問題需重新面對；感情注意前任問題
天秤：老問題浮現需糾正；感情恐因金錢爭執
天蠍：建議敢於和內部溝通；感情勿獨自內耗
射手：當濫好人會自找麻煩；感情不要亂放電
牡羊：拿回主導發言權；感情珍惜對方的包容
獅子：建議趁勢廣結善緣；感情得意人見人愛
處女：貴人出現要機靈點；感情別易使人誤解
水瓶：工作滿檔要扛住；感情有職場戀情機會
金牛：低調行事會更順利；感情亦走保密路線
雙子：海外事務推進順利；感情有跨圈子桃花
魔羯：迎來轉折可主動爭取；感情翻新要樂觀
雙魚：展現理性令人欣賞；感情當心太過無趣
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