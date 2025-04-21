快訊

台股開盤小跌74點…台積電持續走疲 開黑844元

MLB／大谷翔平升格爸爸歸隊首戰3支0 道奇教頭：太積極了

陳玉珍放眼金門縣長 詭譎「三腳督」宿敵結盟來攔胡？

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「有很好發展」：能贏得豐厚獎金

聯合新聞網／ 非貓不可
偏財運示意圖。圖／AI生成
偏財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握每一次的機會，就能贏得豐厚獎金，有人則是運用專業，就能在短時間內獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網製作
圖／聯合新聞網製作

第五名：血型O型+生肖屬蛇

如果你是充滿活力，馳騁在競技場上的運動員，本周有很不錯的運勢，在這段時間裡，一定要格外的努力認真，把握每一次的上場機會，用盡全力去比賽，只要保持拚勁，全力以赴，就會有很不錯的成績，除了能拉高自己的聲望外，還能替自己贏得很不錯的豐厚獎金。

第四名：血型B型+生肖屬羊

隨著科技越來越人性化，越來越多人依賴外送的便利性，如果你是穿梭在大街小巷的外送人員，本周會有很不錯的發展，在這段時間裡，自己的運氣非常好，能夠不停的接獲訂單，只要不懈怠，就能一單接著一單，讓你在幾天內，賺進滿滿的收益，但記得遵守交通規則，才不會有財入財出的情形。

第三名：血型O型+生肖屬牛

充滿新奇的網路購物，常讓許多人流連忘返，沉浸其中，如果你是專營網路銷售的店家，尤其是服飾相關，本周的魅力值提升，能夠吸引到許多訪客前來，在這段時間裡，可以請模特兒與商品拍照，能夠加強宣傳力道，讓更多人願意掏錢購買，也讓業績往上提升，獲得豐盛的收益。

第二名：血型A型+生肖屬馬

3C商品已經成為生活中不可或缺的一部分，無論任何人，幾乎都難以跳脫3C商品的陪伴，如果你是3C相關的銷售業務，例如電腦、手機等，本周的生意非常不錯，在這段時間裡，若有客人造訪，只要用專業去介紹，提供適合的意見，就能順利銷售，在短時間內獲得滿滿的財富。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

演藝生活總是五光十色，多彩多姿，但誰又知道後面的艱辛跟努力，如果你是演藝人員，本周將有大好機會在等著你，在這段時間裡，好好打起精神，多多去試鏡，把最好的一面呈現在鏡頭前，就有機會遇到伯樂，願意跟你簽下一筆大合約，讓你在往後的日子裡，大放光彩，荷包滿滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

3C 多人 生肖 血型 財富

延伸閱讀

外表看似人很好！3星座「其實最難對付」最懂扮豬吃老虎

穀雨到！命理師：「這5生肖」廣交四方 財運爆棚

小心身體！3星座今年健康有隱憂...牡羊當心摔跤、這星座恐發胖

4大生肖5月是「人生起飛月」 屬蛇逢凶化吉、屬鼠有望獲意外之財

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：處女貴人出現機靈點 天蠍感情勿獨自內耗

本週諸星進新的星座，眾人關心議題開始轉換。太陽進金牛，金牛座成焦點，價值觀、金錢、健康話題關注度高。火星進獅子，大家有事直說，想要打開天窗說亮話，演藝圈活躍、有樂觀氛圍，當心暴力份子。冥王星停滯，群眾力量得到實際主導權，小心有輿論過頭的風險或事務推動窒礙難行。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「有很好發展」：能贏得豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握每一次的機會，就能贏得豐厚獎金，有人則是運用專業，就能在短時間內獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／水瓶替人著想肯奉獻 易有好運降臨

2025-04-21牡羊座短評：做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。【整體運】今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成

4大生肖5月是「人生起飛月」 屬蛇逢凶化吉、屬鼠有望獲意外之財

時序即將進入5月，《搜狐網》近日點名四個生肖將在該月份迎來運勢好轉，財運與事業表現雙雙看俏，包括屬鼠、龍、蛇、雞的朋友，無論是正財偏財、工作發展都將大有斬獲，堪稱「人生起飛月」。

穀雨到！命理師：「這5生肖」廣交四方 財運爆棚

4/20(周日)穀雨節氣到，天氣開始轉為溫暖偏熱，雨水增多，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，在這陽氣增長的時節，要多補充水分，至於12生肖中，除了鼠跟兔走事業運、牛走貴人運...

殺破狼週運勢／獅子職場疲於奔命 天秤關係面臨破局

殺破狼2025年4月21日～4月27日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，購物因為特殊身份獲得折扣或優惠，也可能得到喜歡的贈品，心情愉悅。某些白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。