本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「有很好發展」：能贏得豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握每一次的機會，就能贏得豐厚獎金，有人則是運用專業，就能在短時間內獲得滿滿財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網製作

第五名：血型O型+生肖屬蛇

如果你是充滿活力，馳騁在競技場上的運動員，本周有很不錯的運勢，在這段時間裡，一定要格外的努力認真，把握每一次的上場機會，用盡全力去比賽，只要保持拚勁，全力以赴，就會有很不錯的成績，除了能拉高自己的聲望外，還能替自己贏得很不錯的豐厚獎金。

第四名：血型B型+生肖屬羊

隨著科技越來越人性化，越來越多人依賴外送的便利性，如果你是穿梭在大街小巷的外送人員，本周會有很不錯的發展，在這段時間裡，自己的運氣非常好，能夠不停的接獲訂單，只要不懈怠，就能一單接著一單，讓你在幾天內，賺進滿滿的收益，但記得遵守交通規則，才不會有財入財出的情形。

第三名：血型O型+生肖屬牛

充滿新奇的網路購物，常讓許多人流連忘返，沉浸其中，如果你是專營網路銷售的店家，尤其是服飾相關，本周的魅力值提升，能夠吸引到許多訪客前來，在這段時間裡，可以請模特兒與商品拍照，能夠加強宣傳力道，讓更多人願意掏錢購買，也讓業績往上提升，獲得豐盛的收益。

第二名：血型A型+生肖屬馬

3C商品已經成為生活中不可或缺的一部分，無論任何人，幾乎都難以跳脫3C商品的陪伴，如果你是3C相關的銷售業務，例如電腦、手機等，本周的生意非常不錯，在這段時間裡，若有客人造訪，只要用專業去介紹，提供適合的意見，就能順利銷售，在短時間內獲得滿滿的財富。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

演藝生活總是五光十色，多彩多姿，但誰又知道後面的艱辛跟努力，如果你是演藝人員，本周將有大好機會在等著你，在這段時間裡，好好打起精神，多多去試鏡，把最好的一面呈現在鏡頭前，就有機會遇到伯樂，願意跟你簽下一筆大合約，讓你在往後的日子裡，大放光彩，荷包滿滿。

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