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4大生肖5月是「人生起飛月」 屬蛇逢凶化吉、屬鼠有望獲意外之財

聯合新聞網／ 綜合報導
時序即將進入5月，《搜狐網》近日點名四個生肖將在該月份迎來運勢好轉。示意圖／AI生成
時序即將進入5月，《搜狐網》近日點名四個生肖將在該月份迎來運勢好轉。示意圖／AI生成

時序即將進入5月，《搜狐網近日點名四個生肖將在該月份迎來運勢好轉，財運與事業表現雙雙看俏，包括屬鼠、龍、蛇、雞的朋友，無論是正財偏財、工作發展都將大有斬獲，堪稱「人生起飛月」。

生肖鼠

5月財星高照，不僅容易有意外之財進帳，還可能透過合作機會拓展人脈，為工作或創業開啟全新局面。特別是在與他人合夥時，更能發揮自身優勢，賺進理想收入。

生肖龍

長期累積的努力終於在5月開花結果，不論是升遷、加薪或接下更重要職務，都機會大增。同時財務壓力也可望緩解，建議他們可趁勢規劃長遠投資，打造穩定收入來源。

生肖蛇

今年5月特別容易獲得貴人助力，不管是職場還是創業環境，皆能逢凶化吉、步步高升。雖然財運屬於穩健型，但正因如此，積少成多、資產累積的速度反而不容小覷。

生肖雞

最後是屬雞的人，新工作機會或外部合作案將為他們帶來亮眼收益，理財意識也同步提升。不妨趁勢檢視並調整財務結構，為未來累積更穩健的財富基礎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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