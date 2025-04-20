穀雨到！命理師：「這5生肖」廣交四方 財運爆棚

4/20(周日)穀雨節氣到，天氣開始轉為溫暖偏熱，雨水增多，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，在這陽氣增長的時節，要多補充水分，至於12生肖中，除了鼠跟兔走事業運、牛走貴人運、馬走財運、雞走桃花跟偏財運之外，其餘7個生肖在這個時節的運勢當中，又需要各自補足些什麼才能逢凶化吉？邱彥龍老師也一一說明。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(4/20至5/5) 12生肖運勢：

★鼠 ：

屬鼠的朋友，這段時間擁有無形的磁場庇蔭，走的是國外運、異地運、跟學習運，除此之外，宗教運也很旺，另外，當然也少不了你最看重的事業運，可說是官運亨通。請把握幸運之神降臨的時機，積極前行，勢不可擋。

★牛 ：

屬牛的朋友，這段時間建議多往國外或遠地去接觸，不論是參加一些聚會或去交朋友，都會擁有不錯的收穫，也會遇到貴人相助，讓自己的事業更上一層樓，而且人氣與名聲都會暴漲，要把握住這個很棒的時機點。

★虎 ：

屬虎的朋友，這段時間要多溝通，並做好行銷給予對方實在的服務，對事業與名聲會有幫助，雖然人際關係或情感關係上可能會有變動，但記住這並非壞事，只要能積極行動，問題皆能迎刃而解，心想事成。

★兔 ：

屬兔的朋友，這段時間幸運值非常高，甚至才一行動就能有很好的拓展與推進，事業財運都很棒，建議多多接觸人，不管是客戶、朋友或社會團體，任何聚會都可以，盡量接觸人群就對了，如此一來，任何想擁有的就會主動靠近你身邊。

★龍：

屬龍的朋友，這段時間會有突如其來的花費，但還好的是，也能賺到不少收入。積極溝通最重要，多接觸學校、教育、慈善團體、醫院等類型的環境，對財富增長會有所幫助，但酒色容易導致破財，千萬要小心，另外切記言語要圓滑些，勿逞口舌之快而惹災。

★蛇：

屬蛇的朋友，這段時間禍福相倚，只要做好兩件事，那就是多對別人釋出善意以及儘量出門交朋友，這樣好運就會大於壞運，壓力雖大，但也能得到一幫人的相挺，出行必定收穫滿滿。

★馬：

屬馬的朋友，這段時間，認真工作能得到不錯的財富，事業方面能得到家人的幫忙。找朋友來家裡聚會，也能得到貴人相助。如果身體有恙則積極治療，痊癒的機率很大。

★羊：

屬羊的朋友，這段時間控制慾有點強，容易與人起衝突，言語上會讓人有壓力，使人不開心，建議儘量用哄的方式去與他人溝通，多給人面子，並鼓舞他人引起對方的積極態度，這樣又能達到效果，心情又愉快，何樂而不為。

★猴：

屬猴的朋友，這段時間內心的壓力比較大，情緒容易壓抑而讓不悅的感覺充斥在內心，有些事情做出斷捨離也並非壞事，好好的了解一切並進行改變，也是成長很好的機會。

★雞：

屬雞的朋友，這段時間偏財運和桃花運不錯，能找時間出門旅遊走走，會是一件好事。記住在各方面你是人家的貴人、人家也就會是你的貴人，相互幫助，彼此好運連連。

★狗：

屬狗的朋友，這段時間工作很拚，需要接觸很多人，但身體健康也要多注意，千萬別把自己累壞了。容易受到上司或同事的喜愛，但也有許多不必要的紛爭出現，住家或住宿要注意無形的磁場感擾。

★豬：

屬豬的朋友，這段時間容易因錢財、人際關係或行為問題與客戶、同事、員工或另一半產生矛盾與糾紛，建議多溝通，因為一直壓抑內心的不平衡並不是一件好事，切勿太過固執或執著，人生會過得比較快樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。