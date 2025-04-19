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媽祖生日、耶穌復活節明天巧合同日慶祝 還逢節氣「穀雨」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天媽祖誕辰，是台灣民間信仰中重要節日，各地媽祖廟都會舉辦盛大的慶典活動，圖為嘉義縣朴子市配天宮鎮殿媽祖。圖／取自配天宮臉書
明天媽祖誕辰，是台灣民間信仰中重要節日，各地媽祖廟都會舉辦盛大的慶典活動，圖為嘉義縣朴子市配天宮鎮殿媽祖。圖／取自配天宮臉書

明天農曆3月23日民間信仰媽祖生日，巧合的是，明天也逢天主教、基督教慶祝耶穌復活節，媽祖誕辰日每年固定；復活節最特別不是每年都是固定某1天，是春分月圓後第1個周日，天主教嘉義教區各教堂晚間舉行復活前夕彌撒，明天復活主日，發送復活彩蛋，象徵「光明戰勝黑暗」；嘉縣市媽祖廟舉辦祝壽大典、遶境慶祝。

明天耶穌復活節，紀念耶穌死後復活升天，是天主教、基督教信仰最重要節慶，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路；今晚舉行復活節前夕守夜禮，象徵驅逐黑暗死亡，儀式神聖莊嚴；明天主日慶祝耶穌復活，發送復活彩蛋。

復活節紀念耶穌受難復活，象徵重生、希望與光明。福音記載，耶穌為拯救世人被釘十字架上犧牲，葬禮過後信眾前往墓穴查看，發現耶穌屍體不見了，深信耶穌復活。復活節是春分月圓後第1個周日，春分後進入晝長夜短日子，象徵「光明戰勝黑暗」，與象徵光明復活節相呼應。

彩蛋是復活節重要象徵，從12世紀開始，歐洲國家人民有互贈復活蛋習俗，將煮熟蛋塗成紅色討喜，象徵重生希望，紀念耶穌被釘死十字架後第3天復活，用蛋象徵生命復活，重生就是象徵復活意思。

明天媽祖誕辰，今年正逢明天周日，正好是節氣「穀雨」。媽祖誕辰是台灣民間信仰中重要節日，各地媽祖廟都會舉辦盛大的慶典活動。嘉義縣知名媽祖廟、新港奉天宮，朴子市配天宮舉辦祝壽大典，配天宮昨今天起駕遶境，還依傳統舉辦真人藝閣遶境遊行，沿途發送信徒禮品，祈求媽祖庇佑平安。

明天耶穌復活節，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路。記者魯永明／攝影
明天耶穌復活節，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路。記者魯永明／攝影
明天耶穌復活節，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路。記者魯永明／攝影
明天耶穌復活節，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路。記者魯永明／攝影
明天耶穌復活節，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路。記者魯永明／攝影
明天耶穌復活節，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路。記者魯永明／攝影

媽祖 復活節 耶穌

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