媽祖生日、耶穌復活節明天巧合同日慶祝 還逢節氣「穀雨」

明天農曆3月23日民間信仰媽祖生日，巧合的是，明天也逢天主教、基督教慶祝耶穌復活節，媽祖誕辰日每年固定；復活節最特別不是每年都是固定某1天，是春分月圓後第1個周日，天主教嘉義教區各教堂晚間舉行復活前夕彌撒，明天復活主日，發送復活彩蛋，象徵「光明戰勝黑暗」；嘉縣市媽祖廟舉辦祝壽大典、遶境慶祝。

明天耶穌復活節，紀念耶穌死後復活升天，是天主教、基督教信仰最重要節慶，昨晚天主教嘉義教區聖若望主教座堂，舉行主受難日禮儀，按照聖經記載的耶穌受難史，走十字架苦路；今晚舉行復活節前夕守夜禮，象徵驅逐黑暗死亡，儀式神聖莊嚴；明天主日慶祝耶穌復活，發送復活彩蛋。

復活節紀念耶穌受難復活，象徵重生、希望與光明。福音記載，耶穌為拯救世人被釘十字架上犧牲，葬禮過後信眾前往墓穴查看，發現耶穌屍體不見了，深信耶穌復活。復活節是春分月圓後第1個周日，春分後進入晝長夜短日子，象徵「光明戰勝黑暗」，與象徵光明復活節相呼應。

彩蛋是復活節重要象徵，從12世紀開始，歐洲國家人民有互贈復活蛋習俗，將煮熟蛋塗成紅色討喜，象徵重生希望，紀念耶穌被釘死十字架後第3天復活，用蛋象徵生命復活，重生就是象徵復活意思。