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洞悉人性！3星座「詐騙剋星」...牡羊正面硬剛、他柯南上身早看穿

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享能看穿騙局的3星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享能看穿騙局的3星座。圖／AI生成

在詐騙橫行的現代，應有著分辨真假的能力。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享「3星座」總能看穿騙局，不容易上當。提醒民眾要提高警覺，不要輕易掉入他人設下的騙局，請參考太陽、上升、火星星座。

Top 3 牡羊座／火爆脾氣 正面對決

牡羊座性格火爆且復有正義感，遇到詐騙，會在短時間內要求銀行終止支付款項，也會立刻去警局備案，甚至主動檢舉詐騙網站，即使被詐騙的金額很小，也會勇於跟詐騙集團「正面對決」。

Top 2 水瓶座／洞悉人性 有所防備

水瓶座比詐騙集團「技高一籌」，更能洞悉人性，面對他人的誘惑都會有所防備，因為他很清楚別人接近他，恐怕是為了騙取身上的資源。

Top 1 天蠍座／反向追蹤 神鬼追蹤

詐騙集團時常「演戲」，扮演小學同學或老師，但天蠍座總能從話語之中，或是蛛絲馬跡之中摸透對方的騙局，甚至進行反向追蹤。

圖片來源/聯合新聞網製作
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