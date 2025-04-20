殺破狼週運勢／獅子職場疲於奔命 天秤關係面臨破局

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，購物因為特殊身份獲得折扣或優惠，也可能得到喜歡的贈品，心情愉悅。某些白羊座會有外快可接，能多賺一些零用錢。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星脫離不良相位的影響，會在這段時間去嚮往的城市走走逛逛，到想朝聖的景點打卡。某些白羊座會常常需要出差，入住不同的旅店，享受各種高級的服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到冥王星與太陽影響，暗戀的對象出現了強勢的競爭者，覺得十分苦惱。感情穩定的白羊座，關係中出現好事者介入，見縫插針，考驗兩人的信任感。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽與火星影響，與人交易時，會遇到較為強勢的消費者，在價錢上斤斤計較，對你造成困擾。某些白羊座捲入他人情感糾紛中，弄得兩面不是人，友情出現疙瘩。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與土星呈現合相，原本對自己很嚴厲的長輩，在你有困難時，反而出手幫助，覺得很感恩。某些金牛座則是交際應酬的邀約太多，宅在家中的時間變少。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，找到一些管道，用便宜的價錢囤積一些糧食或日用品，不怕物資缺乏。某些金牛座會獲得臨時性的兼職，報酬很不錯，對生活不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星與太陽影響，上司或老闆對你很苛刻，許多事務都要求完美，常常讓你疲於奔命，卻得不到任何肯定。創業中的金牛座，一個人校長兼撞鐘，很多事忙不過來，感覺十分疲憊。

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，某個親人最近情緒不佳，家庭瀰漫著低氣壓，使你不想回家。獨居的金牛座要當心電器、爐火的使用，並注意門戶安全，以防宵小入侵。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，水星與海王星齊聚人際關係宮位，相位良好，可遇到許多志同道合的人士，有共同話題可聊，甚至成立社團，感到十分充實。某些雙子座交際應酬的邀約較多，和朋友聊聊近況。

工作運方面，在志業宮位的土星與金星呈現合相，承接十分光鮮亮麗的任務，甚至會跟名人接觸或合作，受到許多同事的羨慕。不過壓力也相當大，不能有任何一點閃失。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到冥王星與太陽影響，經常需要外出，到異地出差，旅途勞頓，交通工具故障頻頻，常常需要維修。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到太陽與火星影響，遇到十分嚴苛的指導者，報告或是作業不斷被退件，考試成績也不太理想，在學校也會發現一些不堪的潛規則，使你萌生轉換科系或學校的想法。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，水星與海王星齊聚志業宮位，相位良好，工作效率提升，靈感源源不絕，執行任何事務都非常順利。某些巨蟹座需要對上司或客戶做簡報，溝通十分流暢，並能簽下重要合約。

遠行運方面，在海外宮位的金星與土星呈現合相，在外地旅行、出差、工作、留學、交換學生、打工渡假的巨蟹座，會結識許多當地的朋友，這些人對你十分友善。某些巨蟹座則是會有許多機會與異國人士交流，感到很有趣。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到財務宮位的冥王星與太陽影響，預期外的支出過多，甚至會需要分期付款，經濟狀況捉襟見肘。有投資習慣的巨蟹座，目前套牢在高點，還需要一些資金填補財務缺口，壓力很大。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到冥王星與火星影響，購物或交易時會遇到斤斤計較的人，態度很差，容易發生衝突，甚至需要尋求執法人員或走法律途徑來排解雙方的糾紛。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星與土星呈現合相，善用信用卡的紅利，購物時可得到很好的折扣或是獲得喜歡的贈品。有投資習慣的獅子座，投資標的指數小漲，可選在適當的時機獲利了結。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會遇到許多貴人有意提攜，讓你在職場或是學業上更上一層樓。某些獅子座則是認識很多來自不同領域的新朋友，需要幫助時會有許多人脈。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星與太陽影響，對情感對象掌控慾過強，導致對方難以忍受，爆發爭執。某些獅子座亂吃飛醋，使得喜歡的人覺得你格局太小，被對方討厭。

工作運方面，進入志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的冥王星以及命宮的火星影響，被同事抓到小辮子，必須疲於奔命收拾許多爛攤子，甚至會因為所犯的錯誤，造成職涯紀錄留下瑕疵。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，水星與海王星齊聚在財務宮位，會將一些用不上的奢侈品網拍掉，賺到一些零用錢。有投資習慣的處女座，對於投資市場慎重評估，重新佈局，可慢慢看到財務狀況有起色。

感情運方面，在感情宮位的金星與土星呈現合相，儘管發生了許多風風雨雨，有情人終成眷屬，感到幸福。某些處女座和喜歡的人拉近了距離，未來可望有不錯的發展，需要穩健經營這段關係。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到火星與太陽影響，許多不該自己處理的問題都推給你，覺得自己被同事職場霸凌，對於目前的工作感到倦勤，卻不容許辭掉工作。

健康運方面，海王星與水星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，導致呼吸系統發炎。精神十分緊繃，睡眠品質不佳。同時在健康宮位的冥王星相位不良，注意泌尿系統的問題。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會規劃較長的假期到想去的國家旅行，甚至目前正在旅程中。某些天秤座因為特殊身份，在交通票券或是住宿上可獲得升等的禮遇。

工作運方面，在工作宮位的金星與土星呈現合相，討厭的上司或同事請長假，會覺得辦公室清幽許多，上班心情格外愉快。某些天秤座則是會承接光鮮亮麗的任務，受人矚目，但相對而言壓力也不小。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到人際關係宮位的火星以及慾望宮位的太陽影響，交往對象或是自己有肉體出軌的行為，第三者較為強勢，使得目前的關係面臨破局。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，受到火星、冥王星影響，理財不慎，財務狀況出現漏洞，卻依然會想從投資市場將錢賺回來，資金越欠越多，造成不可挽回的局面。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，會繼承家族中某位長輩的資產，或是家人給予你大筆的資金，目前會想將這些錢妥善利用，獲得更多利益。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，獲利驚人。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的金星與土星呈現合相，經過許多風雨，雙方終於正式交往，並有步入婚姻的打算。感情穩定的天蠍座，有懷孕的跡象，或是在此時收養毛小孩。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的太陽以及家庭宮位的冥王星影響，同事或工作夥伴經常出錯，使你常常需要收拾許多爛攤子。某些天蠍座家庭與職場兩頭燒，感到十分疲累。

健康運方面，水星與海王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道發炎，同時精神壓力較大，睡眠狀況不良，容易過度抑鬱，造成心理疾病。這段時間需特別注意身心靈的平衡與健康。

射手座：

整體運勢

感情運方面，海王星與水星齊聚戀愛宮位，在感情宮位的木星相位良好，目前與某個人發展出曖昧關係，雙方常常交流有關自己戀愛觀的話題，有微妙的情愫在兩人之間流轉。感情穩定的射手座，則是有步入婚姻的打算。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與土星呈現合相，居住空間整頓完畢，生活煥然一新。與家人的關係獲得改善，雙方維持著比較友善的距離，彼此不干涉對方生活，會覺得比較舒適。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到外出宮位的冥王星與火星影響，工作需要到生活機能較不方便的地方出差，或是派駐在外地一陣子，通訊設備也不足，會感到緊張或恐懼。

學業運方面，在學業宮位的火星受到冥王星與太陽影響，報告或是作業堆積如山，並要應付重要的考試，需要取消許多玩樂、休閒的活動，專心在功課上，必須忍耐一段時間。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星脫離不良相位的影響，在職場擔任光鮮亮麗的職務，常常會與名人接觸與合作，令很多人感到羨慕。某些摩羯座在大型組織任職，工作穩定，不怕被裁員。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與土星呈現合相，會有許多到外地遊覽的邀約，常常去爬山、參拜廟宇，或是到各地品嘗美食。某些摩羯座最近會需要暫時住在離家不遠的旅店，享受高級的服務與餐點，有出門旅行的感覺。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，受到冥王星與火星的影響，與戀愛對象在親密關係上無法協調，成為雙方情感的障礙。單身的摩羯座可能會尋求一夜情解決生理需求，當心惹上爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到冥王星與太陽影響，會分期付款購買某種昂貴的物品，這也會壓縮到自己生活所需要的費用。有投資習慣的摩羯座，投資標的不斷下跌，帳面虧損嚴重。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星呈現合相，會獲得許多加班費，或是額外的工作加給，對改善經濟狀況而言不無小補。某些水瓶座則是多了一份兼職，可多賺一些零用錢。

面試運、考試運方面，水星與海王星齊聚面試、考試宮位，面試新工作很快就會收到錄取通知，並在很短的時間內就職，需要考公職或是任何證照的水瓶座，猜題命中率高。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到冥王星與太陽影響，與情感對象家人相處有些摩擦，自己也因此被遷怒，雙方會冷戰好一陣子。某些水瓶座則是會覺得另一半掌控慾太強，很多事情無法自己自由決定。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到火星與冥王星影響，家庭有些不能說的秘密被攤在檯面上，需要每個成員們一起解決。某些水瓶座的居住空間被鄰居的噪音打擾，甚至需要請執法人員來勸導。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星與土星合相在命宮，有情人終成眷屬，目前情感狀態幸福。還在曖昧狀態的雙魚座，喜歡的人正在等你告白，你也在等對方表態，不如思考一下，如何引導對方，讓彼此能互訴衷曲。

金錢運方面，水星與海王星齊聚金錢宮位，相位良好，用保守的方式理財，會發現資金慢慢累積起來，有充實的感覺。某些雙魚座則是利用團購的方式購買一些物資，可省下不少錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到太陽與冥王星影響，職場爾虞我詐，氣氛不友善，做任何事都要小心，不要被人逮到小辮子，成為批判你的籌碼。某些雙魚座工作量過多，感到倦勤，萌生辭意。

健康運方面，火星在健康宮位行進，工作有過勞的傾向，每天都感到疲憊。最近要特別注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時容易罹患急性疾病，嚴重的話會需要動手術治療。

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