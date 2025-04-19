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小心身體！3星座今年健康有隱憂...牡羊當心摔跤、這星座恐發胖

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個今年健康有隱憂的星座。（圖／AI生成）
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個今年健康有隱憂的星座。（圖／AI生成）

無論生活多順遂，健康永遠是人們生命中最重要的課題。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年健康有隱憂的星座，提醒民眾務必注意保持量好作息、注意健康，請參考太陽、上升星座。

Top 3 獅子座／注意體重 克制血糖

獅子座今年一定要多量體重，一旦變胖，就會產生三高的問題，高血壓、高血脂、高血糖，獅子座作為重視形象的人，今年務必克制自己的嘴巴，勇敢的面對自身的體重，體態一旦達到標準，在職場中也能展現自信跟能量。

Top 2 牡羊座／不要喝酒 小心跌倒

牡羊座今年有酒癮問題，一年四季都有喝不完的酒，如果有「貪杯」的問題，一定要克制自己的飲酒習慣，此外牡羊座迷迷糊糊會比較匆忙，上下樓梯可能會跌倒，不僅在健康上，也要注意跌倒問題。

Top 1 天秤座／身材焦慮 沒有自信

天秤座會有身材焦慮的狀況，會產生莫名焦慮感，例如過於在意自己頭髮的顏色，或是太在意自己身材，都會對健康產生影響，建議不要只在意健康狀況，注意情緒的平穩也很重要，不要因為別人的閒言閒語而影響自己情緒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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