股災別人在淌血！「4生肖」照樣有財運...猴存好存滿、雞股市賺到
金錢是生活必需品，哪些生肖在蛇年財運會變好呢？命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享蛇年財運迎來轉機的4大生肖，快來看看你有沒有獲得財神眷顧吧！
4 生肖龍／天喜照臨 喜事臨門
屬龍的人如果從事需要與人合作，或是需要創意的行業，財運在今年都會迎來轉機，尤其是合作開創的新局，不妨可以勇於嘗試，但記得不要投入太多本錢。
3 生肖猴／太陰星至 善於儲蓄
屬猴的人今年可以鬆一口氣，去年會感到疲倦勞累，要在今年抓住機運，透過儲蓄累積財富，例如把自己的錢放在定存或保險，放在自己看不見的地方，此外如果今年想要買房或賣房，也可以嘗試。
2 生肖牛／幸有華蓋 名利雙收
今年如果想學「第二專長」，或是開發第二事業，今年都是非常好的時機，可以利用第二專長名利雙收，比如在賣東西時送個小禮物、打個折，先有名再有利，就能累積財富，事業和財務都會緩步進展。
1 生肖雞／妙逢金匱 財利可得
今年不僅有財利之外，還可以把財利留下來，如果有投資意願，一定要先「做功課」，會為你帶來源源不絕的收益，不要放棄難得的好機會。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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