當12星座說謊時… 天蠍突變熱情、處女容易惱羞、這星座「問多就自爆」
行走江湖，很難不說謊，有些人說善意謊言，不是故意騙人，只是想避免造成傷害。有些人不擅說謊，兩句話就露馬腳。也有些人是說謊行家，謊話張口就來。快來看看12星座的說謊哲學，又該怎麼識破他們在說謊？
★白羊座／沉不住氣 容易自爆
白羊座不太會說謊
只要多問幾次
白羊座就會錯漏百出
也會被問太多感到煩厭而說出真心話
★金牛座／故意讓你知道他說謊
金牛座很會說謊
踏實的外表下是精密的頭腦
如果你發現金牛座說謊
大多是金牛座想要讓你知道的
或是金牛座根本不在意你會發現
★雙子座／轉移話題 擅長帶風向
與其說雙子座擅長說謊
不如說他們很會能言善辯
很會帶風向，轉移話題
即使被戳破了也容易獲得原諒
★巨蟹座／編太多細節 圓不回來
巨蟹座要騙人時
很重視細節
當說謊時為了增加可信度
會說出很多不合理的情節
如果在故事中穿插提問
會讓巨蟹座無法圓謊
★獅子座／自認高手 其實都被看穿
他們以為自己很會說謊
以為自己掩飾得很好
其實只要查證一下
就很容易發現他們說謊
當被發現時，獅子座會沉默不語
★處女座／連問他三次 就會惱羞
他們不擅長說謊
尤其感覺喜怒形於色
他們會為了自己的形象而說謊
但只要連績詢問三次
如果所言非虛的話會怒羞成惱
★天秤座／很常說謊 但說完就忘
他們很擅長說謊
說的都是為了維繫關係的和諧
但很多時候說了就忘記
經不起時間的考驗
當發現天秤座說謊時
請不要當下就戳破
待幾天後天秤座會自己戳破謊言
★天蠍座／突然熱情 就是說謊了
他們很會說謊
說謊後會下意識待你比日常更好
如果他們突然間很熱情
或是表現和往常不一樣
很大機會他們說謊了
★射手座／吃誠實豆沙包得罪人
他們不太會說謊
常常不經意就會說出真話
他們會認為說謊是件麻煩事
有時候甚至會由於過於誠實
反而容易得罪人
★魔羯座／平靜說謊 小動作變多
很難發現他們說謊
因為魔羯過於冷靜
說謊時與日常沒有太大的分別
可能你要對魔羯座有一定的了解
從他們的小動作中發現端倪
★水瓶座／說謊為了保持距離
不會說謊又愛說謊
說謊是為了保持距離
也為了保護自己
不想讓你過於了解
最好的識破方式是讓他們自己說實話
★雙魚座／謊言拙劣 一戳即破
他們的謊言一戳即破
只要惹他們生氣
就會什麼話也說得出來
吵架時候說的話大多都是實話而不是氣話
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