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當12星座說謊時… 天蠍突變熱情、處女容易惱羞、這星座「問多就自爆」

聯合新聞網／ 12talks
圖為說謊被拆穿示意圖。圖／AI生成
圖為說謊被拆穿示意圖。圖／AI生成

行走江湖，很難不說謊，有些人說善意謊言，不是故意騙人，只是想避免造成傷害。有些人不擅說謊，兩句話就露馬腳。也有些人是說謊行家，謊話張口就來。快來看看12星座的說謊哲學，又該怎麼識破他們在說謊？

★白羊座／沉不住氣 容易自爆

白羊座不太會說謊

只要多問幾次

白羊座就會錯漏百出

也會被問太多感到煩厭而說出真心話

★金牛座／故意讓你知道他說謊

金牛座很會說謊

踏實的外表下是精密的頭腦

如果你發現金牛座說謊

大多是金牛座想要讓你知道的

或是金牛座根本不在意你會發現

★雙子座／轉移話題 擅長帶風向

與其說雙子座擅長說謊

不如說他們很會能言善辯

很會帶風向，轉移話題

即使被戳破了也容易獲得原諒

★巨蟹座／編太多細節 圓不回來

巨蟹座要騙人時

很重視細節

當說謊時為了增加可信度

會說出很多不合理的情節

如果在故事中穿插提問

會讓巨蟹座無法圓謊

★獅子座／自認高手 其實都被看穿

他們以為自己很會說謊

以為自己掩飾得很好

其實只要查證一下

就很容易發現他們說謊

當被發現時，獅子座會沉默不語

★處女座／連問他三次 就會惱羞

他們不擅長說謊

尤其感覺喜怒形於色

他們會為了自己的形象而說謊

但只要連績詢問三次

如果所言非虛的話會怒羞成惱

★天秤座／很常說謊 但說完就忘

他們很擅長說謊

說的都是為了維繫關係的和諧

但很多時候說了就忘記

經不起時間的考驗

當發現天秤座說謊時

請不要當下就戳破

待幾天後天秤座會自己戳破謊言

★天蠍座／突然熱情 就是說謊了

他們很會說謊

說謊後會下意識待你比日常更好

如果他們突然間很熱情

或是表現和往常不一樣

很大機會他們說謊了

★射手座／吃誠實豆沙包得罪人

他們不太會說謊

常常不經意就會說出真話

他們會認為說謊是件麻煩事

有時候甚至會由於過於誠實

反而容易得罪人

★魔羯座／平靜說謊 小動作變多

很難發現他們說謊

因為魔羯過於冷靜

說謊時與日常沒有太大的分別

可能你要對魔羯座有一定的了解

從他們的小動作中發現端倪

★水瓶座／說謊為了保持距離

不會說謊又愛說謊

說謊是為了保持距離

也為了保護自己

不想讓你過於了解

最好的識破方式是讓他們自己說實話

★雙魚座／謊言拙劣 一戳即破

他們的謊言一戳即破

只要惹他們生氣

就會什麼話也說得出來

吵架時候說的話大多都是實話而不是氣話

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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