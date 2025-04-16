5月26日「土海合相」歷史上這天多災難！塔羅牌老師示警要當心
塔羅牌老師師艾菲爾臉書分享，今年正逢天文史上難得一見的「星座大遷徙」，土星、海王星、天王星、木星與冥王星──五大行星接連移入新宮位，2025年集體搬家。其中5月25日至26日，將有「土星與海王星合相進入牡羊座」的宿命性對撞。
艾菲爾老師表示，在占星學中，土星象徵地殼、結構與壓力，而海王星則代表深海、氣候、迷霧與潛在的能量場。當這兩顆行星進入牡羊，又是與火、衝突、爆炸、啟動能量有關的星座，恐對地球的磁場與潮汐、地殼板塊的能量釋放，產生影響。
老師也分享，歷史上的5月26日也發生過多次災變，這樣的歷史巧合，似乎給了「0526」一種難以言喻的命運烙印。
歷史上這一天
• 1293年，日本鐮倉地震：當年5月26日，神奈川地區發生毀滅性地震，估計死亡人數超過三萬人，為日本史上最嚴重之一。
• 1983年，日本海中部地震：震度達7.8，造成破壞性海嘯，死亡超過100人。該地震也發生於5月26日。
• 1822年，挪威格魯大火：教堂大火造成116人死亡，同樣落在5月26日。
老師說，當土星與海王星攜手進入牡羊，意味著大地與海洋能量場的碰撞。
當天的行星角度暗示了：
1.海底地震與火山活動：恐誘發海底火山噴發或海嘯。
2.航運與海上事故風險增加：可能帶來船難、港口危機與航運中斷。
3.地殼能量釋放：土星與天王星、冥王星的幾何關係暗示地震風險提高。
艾菲爾老師建議，不用太過驚慌，但要提高警覺、做好準備，預先準備避災物資，隨時注意天文與地震資訊，保持內心平靜，應變未來。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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