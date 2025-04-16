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愛情騙子還搞失蹤？四大星座男超會哄人「有多甜就有多渣」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶甜蜜蜜示意圖。圖/AI生成
圖為情侶甜蜜蜜示意圖。圖/AI生成

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★水瓶座／低調神祕 人間蒸發

理性低調、不擅表達情感，讓人誤以為他們內斂深情。其實，水瓶男習慣保留空間、劃清界線，對愛情充滿防備。他們怕被控制，也不喜歡交代太多，常為自己預留退路，甚至會同時與多人曖昧而不自覺。一旦你太投入，他就可能冷淡疏離，甚至突然人間蒸發。

★雙魚座／甜言蜜語 軟飯硬吃

總是溫柔體貼、充滿浪漫幻想，是典型的「甜言蜜語型」。戀愛初期他們會讓人感覺像童話情人，但久了便可能開始逃避現實、依賴對方。他們說「你是我唯一的依靠」，表面動人，其實是把情感與生活壓力都交給你承擔。

★射手座／體貼熱情 劈腿多人

熱情主動又幽默，容易讓人放下戒心。但射手男愛自由、怕束縛，即使戀愛時投入滿滿，內心仍保有「備案模式」，可能同時觀望多段關係，只為不被情感綁住。一旦熱情退去，便轉身離開，留下你一頭霧水。

★天秤座／紳士迷人 不給承諾

天秤男優雅得體、處事圓融，是戀愛中的紳士代表。他們不想讓人失望，也害怕做出錯誤決定，常處於曖昧與猶豫之中。即使表現體貼關懷，也不代表他們已下定決心。你以為未來可期，他卻始終無法真正給出承諾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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