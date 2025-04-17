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人見人愛、花間花開！「3星座」貴人運超強...金牛懂感恩、他笑看困境

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾在節目中分享3個天生貴人運強的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾在節目中分享3個天生貴人運強的星座。圖／AI生成

在生命旅程中，人們常會希望出現「貴人」來點亮前方的道路。星座專家艾菲爾在節目《命運好好玩》中分享3個天生貴人運強的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、木星星座。

3 金牛座／謙虛有禮 知足感恩

金牛座無論在職場還是學校都是比較「守規矩」的人，待人處事也比較謙虛，做事情中規中矩，懂得知足和感恩，會得到較多人喜歡和支持，自然容易遇到生命中的貴人。

2 天秤座／待人處事 可圈可點

天秤座待人處事沒有可挑剔的地方，對內對外都非常好，值得所有人學習，如果身邊有天秤座的人，可以多和他們相處，成為朋友關係。

1 射手座／從不認輸 樂觀幽默

無論年紀為何，射手座總能帶來幽默的感覺，即使生活正處於困境或是麻煩，他也能樂觀面對，充滿樂觀且閃亮的人，自然能獲得他人的喜歡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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穀雨一到，財神就報到！3大生肖將迎來翻身契機

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