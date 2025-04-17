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厄運降臨！3星座今年捲風波難脫身...巨蟹桃色關係、他業力引爆

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個在2025年會捲入難以脫身風波的星座。圖/AI生成 何惠華
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個在2025年會捲入難以脫身風波的星座。圖/AI生成 何惠華

2025年哪些星座需要特別小心呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個在2025年會捲入難以脫身風波的星座，請參考太陽、上升、土星星座。

Top 3 巨蟹座／桃色關係 越陷越深

巨蟹座的桃色關係如果已經發生，要特別小心，尤其是婚姻中的男女，以為可以瞞天過海，只是玩玩或逢場作戲，但要小心「越陷越深」，會影響到家庭，後續的風暴也會超乎想像。

Top 2 獅子座／金權關係 撲朔迷離

獅子座今年要特別小心金權關係，例如你是位高權重的人，跟下屬之間如果有一些曖昧或騷擾，或是交易賭盤的問題，一旦擴大，被人挖出秘密，情況就會「撲朔迷離」，說破了嘴也無法證明自己的清白。

Top 1 水瓶座／業力引爆 歷劫歸來

水瓶座歷經的風暴是「命中注定」的事，如果能利用智慧解決，在層次上會更提升，經過此次事件會重新洗滌自己、改變自己，活出新的生命。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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