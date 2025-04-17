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穀雨一到，財神就報到！3大生肖將迎來翻身契機

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穀雨（2025年4月20日），是春天的最後一個節氣，名稱來自「雨生百穀」之意，象徵著這場春雨將滋養大地，使五穀茁壯，是農人最期待的一場「養命之雨」。古人云：「清明斷雪，穀雨斷霜」，從此寒意漸退，春耕進入全面啟動階段。此時氣溫穩定上升，濕氣也逐漸加重，是調整身心、準備迎接初夏的重要時刻。民間習俗如「穀雨品茶」、「拜水神」、「踏青除穢」等，至今仍有不少人延續，用以接好運、轉氣場。

穀雨一到，財神就報到！3大生肖將迎來翻身契機！(圖片來源：科技紫微網)
穀雨一到，財神就報到！3大生肖將迎來翻身契機！(圖片來源：科技紫微網)

如何在穀雨招好運

第一招：三新煮茶淨口法

穀雨後新茶初摘，古人認為這時的茶吸足天地靈氣，最宜養生開運。建議在穀雨當天泡一壺「三新茶」——新茶葉、新水（當天煮沸水）、新器具，用來沐手淨口，不只驅除體內濕氣，也有「以茶洗晦」的象徵意涵。邊飲邊默念心願，心誠則靈。

第二招：踏青接地旺氣法

穀雨前後是吸納春氣的尾聲，建議在節氣當日清晨（卯時到辰時之間）到公園或山邊走走，讓陽光灑在身上，將體內濕寒帶走，同時提升個人氣場。若能赤腳踩踏草地或泥土，更有「接地氣」之效，有助平衡五行能量。

第三招：紅願封印轉運法

找一張紅色信紙，在穀雨當天的午時（11點到13點）寫下你希望實現的三個願望，注意必須以正面語氣撰寫（如「我擁有健康」而非「我不要生病」），然後將信紙折好放入一個小布袋，藏於床頭抽屜或書桌左側，有助穩定能量與實現目標。

哪些生肖在穀雨前後轉運

生肖虎

穀雨為虎帶來滿滿人際好運，特別適合走入人群、多參與社交活動。單身者在聚會、戶外行程中易遇心動對象，談場充滿冒險與激情的戀愛指日可待；已有伴者則享受情感升溫，彼此互相照顧，甜蜜滿滿，幸福感倍增。

生肖羊

穀雨節氣對生肖羊而言，是心想事成的開運時段。工作方面順風順水，適合主動提案、擴展人脈；感情面則桃花盛開，單身者多往外走動，有機會在旅途中邂逅心儀對象。有伴者感情升溫，甜言蜜語不斷，恩愛有加。

生肖狗

對生肖狗來說，穀雨帶來的是實實在在的財運回饋！可能有獎金、禮物、中獎或貴人饋贈等驚喜。建議保持人情流動，適時請客、分享福氣，將更容易打開財源。感情與事業雖平穩，但與志趣相投的人交流頻繁，好運自然而來。

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生肖 穀雨 節氣

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