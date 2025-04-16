快訊

被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為穀雨節氣示意圖。圖／AI生成
圖為穀雨節氣示意圖。圖／AI生成

春季最後一個節氣穀雨來了！命理師柯柏成臉書分享，2025年穀雨落在4月20日，今年正巧和西方的「復活節」同一天，老師分享東方與西方開運法，招財添福轉運一次搞定。

柯柏成分享，2025年的穀雨在4月20日凌晨3時55分45秒交節氣，穀雨作為春季最後一個節氣，傳統民俗中包含「驅邪避災、祈福納吉、順應農時」三大開運核心。

根據傳統習俗，穀雨當天人們會在農具或家中貼上符咒，通常是蛙神、雷紋或鍾馗天師圖，可防蟲害與天災，甚至延伸到防小人。另外，穀雨正逢牡丹花季，故牡丹又稱「穀雨花」，女子可簪花或擺放鮮花於客廳，催旺姻緣與貴人運，但切記勿用假花替代。

《穀雨禁忌

1. 忌野外獨行：相傳穀雨日會「百鬼夜行」，黃昏後避免獨自入山林。

2. 忌動土搬家：穀雨地氣轉換不穩，恐影響家運，重大工程最好延至立夏。

3. 忌爭吵見血：穀雨日見血光易引「血煞」，刀具需收納妥當。

《穀雨簡易開運法》

• 上班族：以綠蘿盆栽替換枯黃植物，搭配黃色杯墊開財運。

• 學生族：書桌東側可放裝滿清水的水晶缽，提升文昌運幫助考試順利。

• 家庭主婦：用鹽米（鹽：米=1:9）比例灑牆角再掃除，可「掃晦聚福」。

另外穀雨撞上復活節，復活節是基督教中最重要的節日之一，用來紀念 耶穌基督在受難後復活。復活節象徵物有兔子、彩蛋與百合花，具有重生希望多產的意思。

《復活節開運法》

1.兔子開財

準備粉紅色或金色兔子造型吊飾或小配件，將它掛在錢包、工作包或桌上左前方位（左為青龍招財位）， 心中默念：「萬象更新，福兔引財」。

2.百合轉運

將新鮮白色百合花瓣泡入溫水，拿來洗手或洗臉，也可加入幾滴檀香精油，象徵陽光與清淨能量。可淨化情緒與運氣建議中午前完成。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

復活節 禁忌 穀雨 節氣

延伸閱讀

綠油油股災讓你心情七上八下？ 「3星座」進出股市要放穩步調

天哭星來了！四生肖2025當心「人財兩失」 命理師：屬雞忍到下半年

付出將獲「十倍奉還」 三生肖下半年迎接桃花財富大爆發

翻臉無情會害人！遠離三款手面相的人…「臉上這些部位是歪的」

相關新聞

陽明山火燒山後還有災難？命理師警告「2時間點」恐出大事

陽明山國家公園小油坑遊憩區昨（14）日近中午發生火燒山，火勢延燒逾5小時、燃燒面積50公頃，對此命理師高輔進就透露，陽明山發生火燒山，7、8月恐會發生天災、人禍等「災難性事故」，甚至直言「台灣已軟腳，恐被掏空」。

周日媽祖生「三生肖」必拜！財運、事業運、感情如有神助

農曆3月23日是媽祖誕辰，今年正逢國曆4月20日(周日)，也正好是節氣「穀雨」。媽祖誕辰是台灣民間信仰中重要的節日之一，各地的媽祖廟都會舉辦盛大的慶典活動。命理專家小孟老師在臉書發文，舉出3個拜完媽祖生日立即有感應的生肖，快來看看你有沒有獲得媽祖保佑吧！

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

白沙屯舊名「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮附近，依山傍海的村落，因東北季風帶來的風沙堆積成雪白的新月型沙丘而得名，為通霄最早的屯墾聚落。白沙墩居民向北港進香的習俗存在已久，迄今近兩百年歷史；在未建廟前，村民組團徒步至北港進香，香客帶著香旗及換洗衣物、糧食及雨傘，徒步跟隨媽祖前進，跋山涉水行於海岸與田間小道，旅途勞苦，但信仰堅定，成為白沙屯拱天宮傳承的精神與在地文化資產。

最善變三生肖「當他下屬很累」！蛇情緒藏很深、這動物帶頭瞎衝

工作職場上遇過很善變的人嗎？他們心情陰晴不定，計畫變來變去，一天一個樣，總讓別人摸不著頭緒，也跟不上他們想法。搜狐網分享「最善變、難以捉摸三個生肖」，快看看都有誰，請小心服用。

「錢包永遠空空如也！」12星座誰最常喊沒錢？TOP5排行榜曝

有些人總是錢一進來就立刻花光，存款永遠見不到成長，不是收入太少，而是花錢太隨性。剖析五種星座典型性格與消費習慣，揭露他們在金錢管理上的盲點與困境。從生活態度到價值觀，了解這些特質如何影響財務狀況，也許你會發現，缺錢的原因，其實早藏在日常選擇裡。

婚姻是童話還是鬼故事？測出你最容易踩到哪種「婚姻地雷」！

你以為結婚只是兩個人的事？其實，是兩種性格、價值觀、生活習慣的大融合。有些地雷，戀愛時甜蜜包容，婚後卻天天踩爆！沒有好好磨合，你以為的童話就會變成鬼故事。從直覺出發，選一個你最在意的「另一半行為」，測出你未來最可能遇到的婚姻地雷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。