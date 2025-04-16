2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

春季最後一個節氣穀雨來了！命理師柯柏成臉書分享，2025年穀雨落在4月20日，今年正巧和西方的「復活節」同一天，老師分享東方與西方開運法，招財添福轉運一次搞定。

柯柏成分享，2025年的穀雨在4月20日凌晨3時55分45秒交節氣，穀雨作為春季最後一個節氣，傳統民俗中包含「驅邪避災、祈福納吉、順應農時」三大開運核心。

根據傳統習俗，穀雨當天人們會在農具或家中貼上符咒，通常是蛙神、雷紋或鍾馗天師圖，可防蟲害與天災，甚至延伸到防小人。另外，穀雨正逢牡丹花季，故牡丹又稱「穀雨花」，女子可簪花或擺放鮮花於客廳，催旺姻緣與貴人運，但切記勿用假花替代。

1. 忌野外獨行：相傳穀雨日會「百鬼夜行」，黃昏後避免獨自入山林。

2. 忌動土搬家：穀雨地氣轉換不穩，恐影響家運，重大工程最好延至立夏。

3. 忌爭吵見血：穀雨日見血光易引「血煞」，刀具需收納妥當。

《穀雨簡易開運法》

• 上班族：以綠蘿盆栽替換枯黃植物，搭配黃色杯墊開財運。

• 學生族：書桌東側可放裝滿清水的水晶缽，提升文昌運幫助考試順利。

• 家庭主婦：用鹽米（鹽：米=1:9）比例灑牆角再掃除，可「掃晦聚福」。

另外穀雨撞上復活節，復活節是基督教中最重要的節日之一，用來紀念 耶穌基督在受難後復活。復活節象徵物有兔子、彩蛋與百合花，具有重生希望多產的意思。

《復活節開運法》

1.兔子開財

準備粉紅色或金色兔子造型吊飾或小配件，將它掛在錢包、工作包或桌上左前方位（左為青龍招財位）， 心中默念：「萬象更新，福兔引財」。

2.百合轉運

將新鮮白色百合花瓣泡入溫水，拿來洗手或洗臉，也可加入幾滴檀香精油，象徵陽光與清淨能量。可淨化情緒與運氣建議中午前完成。

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