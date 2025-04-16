周日媽祖生「三生肖」必拜！財運、事業運、感情如有神助

農曆3月23日是媽祖誕辰，今年正逢國曆4月20日(周日)，也正好是節氣「穀雨」。媽祖誕辰是台灣民間信仰中重要的節日之一，各地的媽祖廟都會舉辦盛大的慶典活動。命理專家小孟老師在臉書發文，舉出3個拜完媽祖生日立即有感應的生肖，快來看看你有沒有上榜！

Top 3 生肖龍／愛情來了

屬龍的人在媽祖生日當天建議打扮一下「外貌」再去拜拜，戀愛運能夠提高不少，若有喜歡的人，對方也可能會喜歡上你，順利贏得對方的芳心。

Top 2 生肖豬／事業走強

屬豬的人拜媽祖能夠得到神明的加持，身邊的同事、朋友都會更願意靠近你，工作上也能獲得專業人士的賞識，取得升官加薪、事業走強的機會。

Top 1 生肖狗／財運旺旺

屬狗的人當天拜媽祖會有「福報」出現，不論是正偏財都會提升很多，只要事業上積極努力，就能獲得獎金或紅利，若有閒錢也可以試手氣，可能獲得額外財富。

怎麼拜？該準備啥供品？

小孟老師也建議，拜媽祖可以準備橘子、柳丁、葡萄、蘋果、香蕉、鳳梨、西瓜、哈密瓜等，可用當季水果，祭拜時種類和數量「單數」最好，例如準備3到5種水果象徵「吉祥」，此外也能準備清茶、紅龜裸、紅色湯圓、麵線等食物，鮮花和化妝品也都是媽祖喜歡的物品。

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