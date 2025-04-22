三面相越愛存錢卻越窮？薄唇下垂嘴角沒貴人、「這特徵」恐被家人拖垮

什麼面相的人不適合「存錢」呢？命理專家湯鎮瑋在臉書發文，列舉出3種「越存錢越窮」的面相，提醒民眾理性存錢，依照自身需求規劃理財。

鼻子挺、鼻樑突或起結

此類人在金錢上怕吃虧、較小氣，會計較錢財，但金錢並不是計較得來的，應該用理財方式累積財富，如果太過小氣，反而會降低財運，甚至在人際關係會招引讓你吃虧的人事物。

唇薄嘴小 口角向下

這種人性格較為孤僻，不善於交際應酬，很怕陌生，常常悶悶不樂對身心都很不健康，很難有好的人際關係，也很難遇到「貴人」告訴你好的賺錢機會，記得要保持開心的情緒，保持良好人際互動才能增加財運。

下巴、地闊削尖無肉

這種特質的人容易「省吃儉用」，到頭來一場空，常常會為了家庭、小孩而努力，省吃儉用到最後無法累積財富，建議可以多行善布施，多愛自己一點，把握當下，才可以掌握到真正的財富。

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