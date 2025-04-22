三面相越愛存錢卻越窮？薄唇下垂嘴角沒貴人、「這特徵」恐被家人拖垮
什麼面相的人不適合「存錢」呢？命理專家湯鎮瑋在臉書發文，列舉出3種「越存錢越窮」的面相，提醒民眾理性存錢，依照自身需求規劃理財。
鼻子挺、鼻樑突或起結
此類人在金錢上怕吃虧、較小氣，會計較錢財，但金錢並不是計較得來的，應該用理財方式累積財富，如果太過小氣，反而會降低財運，甚至在人際關係會招引讓你吃虧的人事物。
唇薄嘴小 口角向下
這種人性格較為孤僻，不善於交際應酬，很怕陌生，常常悶悶不樂對身心都很不健康，很難有好的人際關係，也很難遇到「貴人」告訴你好的賺錢機會，記得要保持開心的情緒，保持良好人際互動才能增加財運。
下巴、地闊削尖無肉
這種特質的人容易「省吃儉用」，到頭來一場空，常常會為了家庭、小孩而努力，省吃儉用到最後無法累積財富，建議可以多行善布施，多愛自己一點，把握當下，才可以掌握到真正的財富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言