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陽明山火燒山後還有災難？命理師警告「2時間點」恐出大事

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明山國家公園小油坑遊憩區昨天近中午火燒山，延燒五十公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾五小時才撲滅火。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
陽明山國家公園小油坑遊憩區昨天近中午火燒山，延燒五十公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾五小時才撲滅火。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

陽明山國家公園小油坑遊憩區昨（14）日近中午發生火燒山，火勢延燒逾5小時、燃燒面積50公頃，對此命理師高輔進就透露，陽明山發生火燒山，7、8月恐會發生天災、人禍等「災難性事故」，甚至直言「台灣已軟腳，恐被掏空」。

高輔進在臉書發文表示，昨天發生的這起火燒山事故，要特別注意幾點，首先在7月10日和8月12日（或是7、8月份），這兩天左右的日期，恐會發生「災難性事故」，例如天災、人禍，也可能發生「金融巨浪」淹沒大眾，加速通貨膨脹，或是「股災」，形成另類的「地震」、「海嘯」，但最不想發生的是形成「關稅壁壘」。

在國際上，高輔進指出大陸、日本、南韓及中南半島，要注意地震的問題，「不過，7月5日應該不會發生，預言中的『毀滅性地震』（一般的或許有）」。對於全球關注的俄烏戰爭，高輔進表示有望在國曆5月份（農曆4月），有重大突破，而停止戰爭，另外高輔進還透露要小心以色列「大屠殺」。

對於台灣的未來情勢，高輔進直言台灣膝蓋恐已軟腳，經濟紅利恐被賣掉，台灣優勢被強取豪奪，主事者不吭聲還加碼全盤送上，恐為掏空台灣、換人掌權。此外，共諜案恐會雷聲大雨點小，停損點設好後，檢調系統要小心；派系鬥爭恐會乾坤大挪移，嚴重者，還有罷官還鄉的可能。

最後則是名人恐傳出驟然逝世消息，尤其司法檢調，或律師、鑑價師…等師字輩，還有房地產、農業相關的名人，以及重大的交通事故。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 陽明山

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