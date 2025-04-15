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付出將獲「十倍奉還」 三生肖下半年迎接桃花財富大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
下半年，有3個生肖將迎來非常好的人際關係。圖／AI生成
下半年，有3個生肖將迎來非常好的人際關係。圖／AI生成

國曆4月15日（農曆3月18日）為土地婆生日，命理專家「星座塔羅牌之清水孟」老師指出，可以把握土地婆生日這天，祈求好姻緣、斷爛桃花、遇貴人及增財富。小孟老師也點名生肖屬「雞、猴、龍」的朋友，下半年將迎來好的人際關係及好桃花，一路發發發。

下半年將迎來好運的3生肖，分別是：

生肖雞

屬雞的朋友下半年人緣非常好，付出一分將可獲得十分的回報，想要求職的人，將會遇到好機運，謀得合適的工作。

生肖猴

屬猴的朋友下半年主管升遷運相當強，想要升職加薪，不妨向主管尋求協助提拔；如果想對心儀的人告白，將會有貴人協助，也可向土地婆拜拜，祈求神助覓得好良緣。

生肖龍

屬龍的朋友下半年人際運很不錯，不論是有意參加婚姻介紹所，或使用交友軟體，都會遇到非常好的人，在職場中同樣也會獲得大家的喜愛，建議不妨多請客，增進自己的人脈財寶庫。

拜土地婆該帶些什麼供品呢？小孟老師建議，可以準備發糕代表步步高升、紅龜粿代表早生貴子，以及甜品，讓土地婆「吃甜甜」，幫助財運更亨通。除了食物供品，另外還可以準備香花，花香味越香越好，拜拜時間選擇則以正午時段最佳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 桃花 生肖 生肖運勢

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