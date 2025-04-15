正宮滅小三最強日！今天土地婆生日 求斬爛桃花拜拜供品、時間一次看

有感情困擾嗎？想斬小三、斷渣男的人一定要把握今天！國曆4月15日（農曆3月18日）為土地婆生日，命理專家「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師指出，若遇到另一半有外遇，今天可以準備香花、供品去拜土地婆，祈求幫忙斬小三、斷爛桃花。

小孟老師建議，在土地婆生日這天，可以準備發糕代表步步高升、紅龜粿代表早生貴子，以及甜品，讓土地婆「吃甜甜」，幫助財運更亨通。除了食物供品，另外還可以準備香花，花香味越香越好，拜拜時間選擇則以正午時段最佳。

小孟老師也提醒，土地婆生日可視為最有助斬斷小三的特殊日子，因土地婆御夫術超強，不論是遇到感情問題、老公不忠外遇，或不幸碰上渣男，都可祈求土地婆幫忙斬斷爛桃花、尋求幸福。