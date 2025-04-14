綠油油股災讓你心情七上八下？ 「3星座」進出股市要放穩步調

最近股市波動劇烈，外界訊息也相當混亂，有3個星座進出股市要特別留意「情緒干擾」、「資訊過量」與「缺乏規劃」的風險，透過冷靜分析、紀律操作與資金控管，多一點理性、不要貪心，用穩健的方式面對震盪市場，才能盡量降低損失、穩定心情。

●雙魚座

雙魚座常憑感覺行事，一聽到「未來爆發股」、「AI新概念」就忍不住進場，缺乏邏輯分析與風險控管，面對波動時容易進退失據。盡量不要追高、勿聽信未經證實的投資消息，並且建立紀律性的操作策略，例如設好停損點。

●雙子座

雙子座愛看新聞、聊投資，消息靈通但容易心浮氣躁，市場一有風吹草動就頻繁買賣，導致虧損加劇或錯過反彈。最好是篩選可靠來源，建立固定的投資流程，避免情緒性交易；專注長線趨勢，不要被短線噪音干擾。

●巨蟹座

巨蟹座較保守，當市場下跌時容易被恐慌主導，急著出場止損，即使基本面沒變也可能虧在最低點，缺乏冷靜判斷與長期耐心。應為自己設定「停損點」和「目標價」等原則，可以找投資同伴或顧問討論，減少單打獨鬥的焦慮。