天哭星來了！四生肖2025當心「人財兩失」 命理師：屬雞忍到下半年

2025年轉眼間已進入4月，紫微斗數老師姚本軍在臉書發文提醒，四大生肖今年要特別留意「天哭星」的影響，這顆情緒型輔星雖非主煞，但若進駐重要宮位，恐引發誤判現實、衝動決策等狀況，進而影響到人際關係與財務狀況。

生肖牛－錢財心慌、情緒干擾判斷

屬牛者今年容易進入對金錢過度敏感的階段，過度擔憂損失反而錯失良機。有時會因不安亂花錢尋求安慰，結果花越多越焦慮。姚本軍建議，不妨先採取「邊做邊調整」的理財方式，並找信任對象一起討論財務，避免獨自焦慮。

生肖雞－事業情緒起伏、財務決策需冷靜

屬雞的朋友在工作上可能會覺得付出不成正比，進而產生轉職衝動。情緒若未處理好，可能會因一時衝動錯過好機會。老師提醒，堅持與穩定才是下半年轉運的關鍵，千萬別因一時情緒重啟職涯路線。

生肖兔－感情中的金錢壓力浮現

今年生肖兔要小心與伴侶之間的「財務地雷」，彼此可能因金錢分配、支出方式產生摩擦。建議打開話題，將財務壓力轉化為共同目標，例如一起設定旅遊基金或買房儲蓄，避免財務問題影響感情溫度。

生肖蛇－情緒性消費、過度擔憂損財

生肖蛇今年特別容易陷入「買了才後悔」的消費模式，花錢紓壓但又心疼開支，讓財務越來越混亂。姚本軍建議，試著設定「每月情緒支出額度」，將感性花費納入理性規劃，才能療癒心情又不傷荷包。

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