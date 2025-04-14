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唐綺陽星座運勢週報：牡羊事業傳佳績 雙魚感情現轉機

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報4/14-4/20】

星象影響：水星衝刺、火星進獅子、太陽進金牛、冥王星停滯

本週水星雙魚衝刺，弱勢族群受關懷，祕密易被揭發；水星進牡羊，大眾關心牡羊相關議題，對於暴力、自我、自私者或下一代討論度高。火星巨蟹衝刺，週五前感到內耗、情緒化；火星進獅子，獅子座有火紅活躍的機會，要避免過於急躁。諸事由暗轉明，可把握表現機會。週日太陽進金牛，關注健康及理財議題。冥王星停滯水瓶，輿論失控現象，引發社會深層思考。

12星座個別影響：

獅子：太過濫好人易被情勒；感情當心完美假象

天秤：意見紛紜要多靜心思考；感情不要太悲觀

天蠍：事業合作推進遇波折；感情差異需多溝通

雙魚：缺乏安全感直覺準確；感情轉機即將出現

巨蟹：有不踏實之處應多觀察；感情不要太防備

處女：面對狀況需鬥智鬥勇；感情散發個人魅力

魔羯：與年輕族群交流受啟發；感情勿心直口快

水瓶：全力衝刺後需靜心思考；感情別陷入糾結

牡羊：事業串聯合作傳佳績；感情可以安心公開

金牛：好好享受吃喝玩樂聚會；感情魅力大爆炸

雙子：職場擔任優秀救火隊；感情靠經營可改善

射手：成為可靠幫手更有展望；感情貼心很加分

冥王星 星座運勢 火星 獅子座 魅力

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