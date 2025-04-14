穀雨帶財氣…4生肖做1事轉運招財 更別忘了慰勞「她」

4月20日是節氣「穀雨」，民俗專家廖大乙說，穀雨可視為梅雨季開端，雨水增多，而「水」象徵財氣，蛇、虎、猴、豬4生肖，今（14日）起至穀雨當天，好好打理自身儀容門面，可望轉運招財；並提醒，別忘了準備豬腳麵線給母親進補。

廖大乙指出，24節氣中的「穀雨」是春天的最後一個節氣，而穀雨前後，天氣變暖，雨水也明顯增加，有利於農作物生長，也象徵梅雨季的到來；而天降甘霖生機現，民俗上，「水」具財氣之意，遇水則發，是洗去塵埃、衰運、壞運的良機。

由於，乙巳蛇年五行屬木，且有2個立春、2個農曆六月，是特殊的「雙春閏月逢青蛇」，也因此讓犯太歲的肖蛇、虎、猴、豬者更易因氣場弱，感到時運低迷，建議這4生肖或感覺運勢不理想的民眾，能好好把握時機在「穀雨」結束前轉運。

廖大乙說，想要轉運建議從今起至穀雨當天這段期間，好好地打理自身的儀容門面，尤其是改變造型，像是把長髮剪成俐落短髮，或看起來時尚又專業的髮型，避免爆炸頭或披頭散髮，第一眼就給人好印象，有利於招貴人，進而開運招財。

此外，俗話說「穀雨補老母」，當天最好準備豬腳麵線給母親補身體，也慰勞她平日操持家務的辛苦，其中豬腳代表強健，麵線有延年益壽之意，透過食補幫媽媽添福壽平安，長輩身體健康，晚輩免操煩，家運好，個人運勢自然一飛沖天。

他也提醒，若能在穀雨結束前行公益之舉，行善布施，像是捐血或拜訪關懷久未聯繫的親友，懂得秉持正念、多說好話，更要存善念做好事，廣結善緣，讓好的福報循環，招來正能量及好運氣，同樣有利自身運勢，帶來順風順水的轉運效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。