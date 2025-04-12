為升官發財臉都不要！12星座野心排行 牡羊不服輸、最後一名只想擺爛

有些人天生就頗具野心，他們渴望財富、名聲、地位，為了實現自己想要的生活而不擇手段。日媒「占いTV」近日分析了12星座的性格，將他們「野心滿滿」的一面通通揭露，一起來看看準不準吧！

第1名：摩羯座

摩羯座是工作狂，對他們來說，工作就是人生的全部。他們有超強的企圖心，總想在職場上爬到金字塔頂端。為了升官發財，他們會使出渾身解數，除了努力工作，還特別能察言觀色，討上司歡心。摩羯座堅信，只要擁有地位和名聲，就能讓自己生活品質越來越好。

第2名：天秤座

天秤座渴望透過與有錢人結婚，搭上「豪門列車」，進而得到財富和地位。他們厭倦了平凡的生活，夢想著靠另一半的財富吃香喝辣。

第3名：水瓶座

「我不能就這樣平凡地過一生」，水瓶座的內心一直希望有天能被社會認可、被大眾看見，不管是上電視還是被媒體報導，只要能成名就好。而一旦賺到錢，他們便會毫不手軟地投資在自己喜歡的事物上。

第4名：牡羊座

牡羊座凡事都想當第一名。不管什麼比賽或挑戰，他們都有想要稱王稱后的野心。

第5名：金牛座

金牛座對賺錢的敏銳度超高，一旦嗅出哪裡有商機，立刻就會對其提起100%的興趣。

第6名：獅子座

喜歡掌握權力的獅子座，總渴望成為團隊的領袖，帶領許多人一起完成大事。

第7名：射手座

射手座夢想藍圖不僅僅侷限於國內，他們想要走遍全球，活躍於世界舞台上。

第8名：處女座

沒有什麼野心的處女座，最大的願望就是在自己的能力範圍內，過好安穩平淡的日子。

第9名：天蠍座

只要能一直從事自己熱愛的事物，即使沒有響亮的地位、名聲，天蠍座也沒差。

第10名：巨蟹座

擁有一個幸福美滿的家庭是巨蟹座的心願，他們不太會去在意是否能夠功成名就。

第11名：雙子座

覺得人生的道路不是只有「成功」一條可走，雙子座認為，只要能過著輕鬆自在的生活就滿足了。

第12名：雙魚座

雙魚座沒什麼慾望。即使有人把成功機會送上門，他們也可能拱手讓人。即使一輩子都是公司的普通員工，他們也不會在意。

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