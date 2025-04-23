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為往生親人祈福...我該拜哪尊神明比較靈驗？

柿子文化／ 文‧宇色Osel
圖為拜神明示意圖。圖／AI生成
圖為拜神明示意圖。圖／AI生成

華人信仰世界本就是一個泛靈信仰，每尊神明就是一種精神象徵，同時也代表一個系統，例如掌管廚房興盛是灶君，道教稱「九天司命定福東廚煙主保灶護宅真君」；為世間男女牽姻緣是掌握在月下老人的紅線上；而管理、負責往生者之事自然與佛教中的地藏王菩薩、道教神明閻羅王、城隍爺有關……，神祇與世間事的關連來自古早的民間故事和鄉野傳奇，會有如此的聯想，主要來自人們將生活上婚姻、情感、財運、事業、健康、福祿、壽命等不順遂，寄情於某個有形且人格化的對象，才有後來的神明形象產生。

姑且不論祂們是否真有管理這些事情，在上億華人幾千年來的膜拜信仰所產生的強大力量之下，祂們儼然已形成某種真實不虛的精神代表。因此，如果你想為往生者祈福、祝禱，或者對往生者仍有朝思暮想之苦，不妨到全省各地供奉有地藏王菩薩或城隍爺的廟宇上香膜拜，透過祂們的能力聊表對往生者的思念。

(本文摘錄自《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念版）》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念版）》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

值得一提的是，在早期中國道教觀念中，分別代表陰陽、生死的神明是東木公與西王母（又稱瑤池金母），據說東木公掌管一切修行、健康、養生、修仙等術法，而西王母則是與人世間的健康、福祿、壽命和人們往生後的去處有很大的關係。

因此，你要是對往生親人仍然割捨不下，建議可以跑一趟花蓮慈惠堂，或有供奉瑤池金母的廟宇，將對往生者的思念向瑤池金母訴說，或許也能透過瑤池金母的力量，而讓投往另一個世界的往生親人知道你的心聲。

(本文摘錄自《靈視拜拜．我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念版）》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

拜拜 神明

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為往生親人祈福...我該拜哪尊神明比較靈驗？

華人信仰世界本就是一個泛靈信仰，每尊神明就是一種精神象徵，同時也代表一個系統，例如掌管廚房興盛是灶君，道教稱「九天司命定福東廚煙主保灶護宅真君」；為世間男女牽姻緣是掌握在月下老人的紅線上；而管理、負責往生者之事自然與佛教中的地藏王菩薩、道教神明閻羅王、城隍爺有關……，神祇與世間事的關連來自古早的民間故事和鄉野傳奇，會有如此的聯想，主要來自人們將生活上婚姻、情感、財運、事業、健康、福祿、壽命等不順遂，寄情於某個有形且人格化的對象，才有後來的神明形象產生。

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