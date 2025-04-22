寺廟拜拜不能自己燒金紙了...神明還感受得到我的虔誠嗎？

拜拜要燒金紙，但現在很多宮廟都規定不燒金紙了，該怎麼辦？

拜拜燒香、金紙已成為習俗，也有不少人教導燒對金紙款式才能得到神明保佑，心中所求才會靈驗，但現在環保意識抬頭，這幾年許多廟宇也不再提供燒金紙的服務，不燒金紙給神明，會不會再也得不到神的保佑？

拜拜是民間信仰的一部分，會隨時代觀念的改變而變遷，就像早期的供品以牲畜、水果為主，如今也逐漸改變成麵包、泡麵、汽水……。燒金紙這個流傳千年的習俗也一樣，雖然靈性較低的神祇、鬼靈可能需要藉由燒金紙時的熱量來獲得生存力量，但靈性較純淨、層級較高的神祇並無這個需求，這在《透視靈驗！我從拜拜背後發現改變命運的祕密》已有詳細說明。所以，燒金紙之於拜拜能否心想事成，並沒有太大的直接關係。

將意識力量轉化成物質，以及物質轉化等過程，在意識力量較薄弱的情況之下得仰賴四大元素──水、火、風、土──的力量，焚化金紙便是火這個元素。因此，拜拜時心中有所求，透過燒化金紙的火元素轉化，在某些時代確實有助於心想事成，但它仍有幾個條件：在燒化金紙時一心不亂地專注於所求之事、持續觀想負面之事隨金紙焚燒而消失等。這看似簡單，仍回歸到一個重要的問題：你的心有力量嗎？夠專注與純淨嗎？心有力量再加上觀想與能量轉化，燒金紙才能有助於心想事成。

那麼，現在很多廟宇規定不燒金紙，又該怎麼辦？ 《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。圖／柿子文化提供

因環保意識抬頭，有些廟宇不再提供個人燒化金紙的服務，大多是統一集中後再一車一車載去焚燒，這個方式雖可達成環保的目標，但從靈的角度來說，你所膜拜的對象並得不到那臺車上金紙的能量，更別說達到能量轉化的效果，因此有人會建議將金紙帶去可以焚燒金紙的廟宇或帶回家燒。我個人反而覺得──隨順因緣吧！既然廟宇不再提供燒金紙服務，我們也不必硬守住這個習俗不放，倒不如把心力放在「拜拜」上，一心不亂以意念向神祇祈求。畢竟，「拜拜」當下所產生的力量才是與仙佛菩薩連結的不二法門。至於拜拜時要如何與仙佛菩薩願力連結，本書和《透視靈驗！我從拜拜背後發現改變命運的祕密》都有一些建議。

(本文摘錄自《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)