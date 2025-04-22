快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

寺廟拜拜不能自己燒金紙了...神明還感受得到我的虔誠嗎？

柿子文化／ 文‧宇色Osel
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜示意圖。圖／AI生成

拜拜要燒金紙，但現在很多宮廟都規定不燒金紙了，該怎麼辦？

拜拜燒香、金紙已成為習俗，也有不少人教導燒對金紙款式才能得到神明保佑，心中所求才會靈驗，但現在環保意識抬頭，這幾年許多廟宇也不再提供燒金紙的服務，不燒金紙給神明，會不會再也得不到神的保佑？

拜拜是民間信仰的一部分，會隨時代觀念的改變而變遷，就像早期的供品以牲畜、水果為主，如今也逐漸改變成麵包、泡麵、汽水……。燒金紙這個流傳千年的習俗也一樣，雖然靈性較低的神祇、鬼靈可能需要藉由燒金紙時的熱量來獲得生存力量，但靈性較純淨、層級較高的神祇並無這個需求，這在《透視靈驗！我從拜拜背後發現改變命運的祕密》已有詳細說明。所以，燒金紙之於拜拜能否心想事成，並沒有太大的直接關係。

將意識力量轉化成物質，以及物質轉化等過程，在意識力量較薄弱的情況之下得仰賴四大元素──水、火、風、土──的力量，焚化金紙便是火這個元素。因此，拜拜時心中有所求，透過燒化金紙的火元素轉化，在某些時代確實有助於心想事成，但它仍有幾個條件：在燒化金紙時一心不亂地專注於所求之事、持續觀想負面之事隨金紙焚燒而消失等。這看似簡單，仍回歸到一個重要的問題：你的心有力量嗎？夠專注與純淨嗎？心有力量再加上觀想與能量轉化，燒金紙才能有助於心想事成。

那麼，現在很多廟宇規定不燒金紙，又該怎麼辦？

《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。圖／柿子文化提供
《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》。圖／柿子文化提供

因環保意識抬頭，有些廟宇不再提供個人燒化金紙的服務，大多是統一集中後再一車一車載去焚燒，這個方式雖可達成環保的目標，但從靈的角度來說，你所膜拜的對象並得不到那臺車上金紙的能量，更別說達到能量轉化的效果，因此有人會建議將金紙帶去可以焚燒金紙的廟宇或帶回家燒。我個人反而覺得──隨順因緣吧！既然廟宇不再提供燒金紙服務，我們也不必硬守住這個習俗不放，倒不如把心力放在「拜拜」上，一心不亂以意念向神祇祈求。畢竟，「拜拜」當下所產生的力量才是與仙佛菩薩連結的不二法門。至於拜拜時要如何與仙佛菩薩願力連結，本書和《透視靈驗！我從拜拜背後發現改變命運的祕密》都有一些建議。

(本文摘錄自《靈視拜拜‧我從求神背後找到自我實現的力量（暢銷紀念）：拜神要靈驗，拜拜完不要急著插香走人！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

拜拜 環保 神明 金紙

延伸閱讀

三面相越愛存錢卻越窮？薄唇下垂嘴角沒貴人、「這特徵」恐被家人拖垮

「天生勞碌命」四生肖女很難躺平！蛇女強人、2動物早年辛苦...幸福在後頭

四大生肖2025獲「鳳閣星」助力 屬雞掌握發言權、屬牛宜經營副業

火星進入獅子座！「四星座」快衝事業...職場王者就是你

相關新聞

這些星座一碰就吵！五大「相剋組合」大公開

有些人之間天生步調不一致，無論多努力靠近，仍難以真正契合。在這樣的關係裡，常因彼此性格、溝通方式或情感需求差異過大，導致誤會與摩擦不斷。這五種常見的組合，即使充滿吸引力，也往往因本質上的不協調而走得辛苦。

寺廟拜拜不能自己燒金紙了...神明還感受得到我的虔誠嗎？

拜拜燒香、金紙已成為習俗，也有不少人教導燒對金紙款式才能得到神明保佑，心中所求才會靈驗，但現在環保意識抬頭，這幾年許多廟宇也不再提供燒金紙的服務，不燒金紙給神明，會不會再也得不到神的保佑？

火星進入獅子座！「四星座」快衝事業...職場王者就是你

火星4月18日開始進入獅子座，你有發現職場能量的變化嗎？塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座，受到火星與獅子座雙重加持，職場「霸氣值」飆升，領導力、行動力全面升級，準備在舞台上發光發熱，變身「職場王者」！請同時參考太陽、上升星座。

四大生肖2025獲「鳳閣星」助力 屬雞掌握發言權、屬牛宜經營副業

2025年四大生肖將受到「鳳閣星」能量加持！迎來事業、人際或財運上的突破。紫微斗數老師姚本軍近日在臉書發文指出，鳳閣星象徵表達力、氣質與說服力，是幫助個人被理解、被賞識的潛在力量，只要善加把握，將能以柔克剛、言語致勝，為發展開啟新契機。

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

不少人喜歡聊八卦，聽到有人說「跟你說個秘密」就馬上興奮起來，搜狐網分享有幾個星座天生就是「秘密粉碎機」，什麼話都藏不住。建議想和這些人分享心事請三思，告訴他們等於告訴全世界，建議參考太陽星座、上升星座。

「天生勞碌命」四生肖女很難躺平！蛇女強人、2動物早年辛苦...幸福在後頭

現在社會男女平等，女生越來越獨立，不但肯打拚也有責任感。搜狐網分享有四個生肖女生「天生勞碌命」努力工作堅強面對，遇到事情一肩扛，自己內心也越來越強大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。