本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不要害羞，就能讓自己更添一筆財富，有人則是把握機會，就能獲得滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網製作

第五名：血型AB型+生肖屬龍

人聲鼎沸的夜市充滿著許多新鮮有趣的商品，有些傳統復古，有些創意十足，無論你是販售哪一種商品，本周都會有不錯的財運，在這段時間裡，有機會遇到成群結隊的遊客，一波又一波的路過攤子前，你可以多打招呼，不要害羞，就能讓他們停下腳步消費，為你的生意更添一筆財富。

第四名：血型A型+生肖屬兔

燒腦的企劃工作，需要相當多的想法創意，最怕腦筋打結，沒有靈感，如果你是從事活動企劃相關的工作，本周將有非常多天馬行空的好主意，在這段時間裡，可以到市區或郊外走走，就能讓自己突發奇想，規劃出各種不同於以往的創意，不僅讓許多客戶滿意，也能讓自己的業績直直往上衝。

第三名：血型AB型+生肖屬馬

在冬冷夏熱的工地裡，每一磚一瓦都是由汗水不斷交織而成，如果你是艱辛的工地工作者，尤其是操作大型機具，例如挖土機、起重機等，在本周將有相當多的工作任務，在這段時間裡，必定疲勞而且繁重，但是只要打起精神，努力不懈，就能讓你賺進滿滿財富，讓一切辛苦都是值得的。

第二名：血型O型+生肖屬雞

用嘴透過語言的工作，看似三言兩語，但其實最耗心力，如果你也是靠知識用語言的工作者，無論是哪一種諮商師，在本周會有很不錯的機緣，在這段時間裡，一定要保有親和力，因為有機會遇到大客戶，只要你能多加把握，絕對能讓你大賺一筆，獲得滿滿的財富。

第一名：血型B型+生肖屬虎

所謂三年不開張，開張吃三年，土地買賣往往較為耗時，但卻收益巨大，如果你是土地買賣的相關仲介，本周會有非常不錯的運勢，在這段時間裡，多去與客戶聯繫，多去增加熱絡度，期間也會有貴人出現，使這樁買賣變得更為順暢，有機會簽下大合約，讓財庫瞬間飽滿。

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