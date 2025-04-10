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一張嘴玩死全世界！川普、習大大「2大雙子座對決」…到底怎收場

聯合新聞網／ 澤誼老師
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）都是雙子座。美聯社
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）都是雙子座。美聯社

最近網路上瘋傳一張圖，列出了各國領袖的星座——結果你猜怎樣？結果都是風象星座，尤其美中兩大強權的領導人，兩位大大，通通是雙子座。

川普是雙子座，這件事一點都不意外。

一個人可以在三句話內轉三個立場、把新聞變成實境秀、靠嘴巴把整個世界吵起來，這就是典型的雙子能力。

雙子非常擅長用語言「創造現實」，這可是他們的天賦！

當別人還在準備，雙子早就開始講、先定義局勢。川普從來不是在治理國家，而是在主導一場聲量遊戲。

而且他不是單打獨鬥。這幾年世界舞台上，出現一整排風象星座的領袖：雙子座的習近平、水瓶座的澤倫斯基、天秤座的普丁⋯⋯

這些人講話方式完全不同，但本質一樣：他們靠語言建立聲量，在社群時代，這也意味著，他們製造了混亂。

雙子到底有什麼本事，能玩這麼大？

很多人以為雙子就是善變、話多、立場反覆。

但占星裡的雙子，其實象徵的是「訊息流通」、「語意掌控」、「多重視角」。

也就是說，雙子不是亂，而是擅長把語言變成武器。

他們不是用拳頭解決問題，而是用真真假假的故事，先打贏一半的戰爭。

這種能量，在資訊爆炸的時代，剛好就中了。

誰講得快、講得巧、講得讓人信，誰就有主導權——只要你敢講，風向就是你的。

川普 vs 習近平：雙子的兩種戰法

川普用的是全力轟炸式雙子戰法：推特狂人、標題製造機、嘴砲無預警。他不在乎邏輯，只在乎聲量。只要我講得比你大聲，我就是贏家。

習近平的方式更隱密。他不是話多，而是打造一套只能被照本宣科的語言系統。

在那套邏輯裡，什麼能說、怎麼說、甚至怎麼理解，都早有定調。這不只是話術，而是一種話語監控——當語言被規定，思想就無法自由生長。

雙子的優勢，與這個世界的風險

雙子掌管資訊、語言與邏輯，剛好就是這個時代的關鍵字。

所以雙子能量強的人，很容易成為焦點，也很容易被投射。

但問題是：風象飄，講得多，不一定穩；建構得了語言泡泡，也可能困在裡面出不來。我們正活在資訊過剩的副作用裡——

大家都在講話，卻沒有人在聽；每個人都有立場，但沒人問：哪一個是真的？

雙子對談：接下來會發生什麼？

最有趣的是，這兩位雙子代表人物，之前傳出的「川習會」因為關稅卡關，川習有機會再談嗎？全世界都在看。

你問我會有什麼火花？我只會說：這不會是一場對話，而是一場語言的角力。

這場對話的輸贏，不是看誰握手比較久、誰講話比較客氣，

而是誰能把議題引導到自己能操控的語境裡。這才是真正的雙子功夫。

全球情勢詭譎，正好許多重要國家元首都是風象星座。圖/聯合新聞網製作
全球情勢詭譎，正好許多重要國家元首都是風象星座。圖/聯合新聞網製作

川普 星座 習近平

澤誼老師

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