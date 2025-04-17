媽祖顯靈護台！二戰空襲「炸彈媽」徒手接炸彈…金身手指都炸斷

紅衣女子徒手接炸彈

日治時期的臺灣，經歷了二次世界大戰。美軍展開大空襲，地方人民不但要進入防空洞避難，即使逃過一劫，出來之後所面對的，常常是滿目瘡痍，甚至傷亡慘重的鄰居或親友，周而復始，形成極大的恐懼與壓力。 彰化縣合興宮保留炸彈，代表合興宮媽祖是真正「炸彈媽」。記者簡慧珍／攝影

就在子民的祈求聲中，媽祖成為救苦救民的精神託付，這次祂的任務是為老百姓擋住炸彈──全臺從南到北的媽祖廟，頻傳有關媽祖接炸彈的事蹟，用手接炸彈，用衣裙擋住砲彈……彰化埤頭鄉合興宮供奉的媽祖，就被當地村民稱呼為「炸彈媽」。

據說，當那一枚五百磅炸彈從天空墜落之際，突然出現一位身著紅衣衫的女子，把炸彈接了下來，炸彈因而沒有爆炸。事後，村民發現合興宮媽祖金身的右手食指斷裂，左腳鞋子掉落。不過，這顆未爆彈的餘威仍造成鐵路彎曲，地上凹下一坑大洞。後來，未爆彈在合興宮附近被挖了出來，經鑑定無危險顧慮之後，安置在合興宮廟內，成了鎮廟之寶，亦成為史蹟資產，從此，「炸彈媽」顯靈事蹟在民間流傳。

類似的故事也發生在屏東萬丹的萬惠宮，宮前還有一座「媽祖接炸彈」紀念雕像，碑記內容記載，媽祖顯靈接炸彈的事蹟：

「……第二次世界大戰爆發，期間盟軍飛機不斷來萬丹空襲轟炸。在二月二十日（農曆正月初八日）星期二上午十一時左右，投下此枚重達五百公斤威力強猛的炸彈，落於人口稠密萬惠宮旁，直衝破十一層屋壁，在李同益先生族親粗糠間內豎立著。全端賴媽祖顯靈，拿著炸彈並且止爆，否則後果不堪設想。神像的雙手斷指無法黏接，德高望重老一輩的親眼目睹都是明證。為此特立精神堡壘以資紀念。」

媽祖接炸彈的故事遍地流傳，令人稱奇，特別是媽祖為了抵擋炸彈而食指斷裂，如同是母親為了保護孩子所做的犧牲，天上的母親與人間的媽媽其實都是一樣的，這是一種慈悲心，與自然流露的愛。

慈悲心的修持，常常在自我犧牲中成就了內在心地的莊嚴，而人們總是把自己內在的祈求，投射到媽祖的護佑，從守護航海人的媽祖到接炸彈的媽祖，媽祖在臺灣人心中成了護臺國母，其地位已無可撼動。

護佑先民 橫渡黑水溝

媽祖信仰對臺灣人的重要性，最早來自護佑先民渡過「黑水溝」（臺灣海峽）的船仔媽及媽祖分靈，「臺灣恰似鬼門關，千個人去無人轉」、「十去，六死，三留，一回頭」等古諺語，都是用來形容臺灣移民橫越海峽的艱難。 《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。圖／柿子文化提供

為什麼黑水溝如此險惡，閩粵沿海一帶的人民仍然前仆後繼的移入臺灣？唐山過臺灣是一段又一段漫長的歷史，也有著種種經濟、政治等複雜的因素，但總歸來說，都是為了求得更多生存與發展的機會。

臺灣早期交通以海運為主，倚賴船隻運送，往來臺灣海峽，氣候多變，海上航行險惡，因此，船商常在船上供奉媽祖神像，祈求航行平安，也就是所謂的「船仔媽」。先民平安抵達臺灣之後，感謝媽祖保庇，對媽祖的信仰也特別虔誠。早期臺灣媽祖廟也多建在港口，沿襲至今，臺灣島嶼環境的特殊性，使得媽祖信仰屹立不搖。

其實，人生海海（臺語）、人生苦海，媽祖發願救度船人平安到岸，不也是願度苦海的一切眾生到達彼岸？

(本文摘錄自《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)