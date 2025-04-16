「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

白沙屯媽祖進香傳承徒步進香歷史

白沙屯舊名「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮附近，依山傍海的村落，因東北季風帶來的風沙堆積成雪白的新月型沙丘而得名，為通霄最早的屯墾聚落。白沙墩居民向北港進香的習俗存在已久，迄今近兩百年歷史；在未建廟前，村民組團徒步至北港進香，香客帶著香旗及換洗衣物、糧食及雨傘，徒步跟隨媽祖前進，跋山涉水行於海岸與田間小道，旅途勞苦，但信仰堅定，成為白沙屯拱天宮傳承的精神與在地文化資產。

早年媽祖神像多輪值奉祀於爐主家中，沒有正式的禮拜殿堂，至清朝咸豐晚年，村民開始倡議集資創建，陳朝合家族後裔獻地，於同治二年（一八六三年），起初建築三十多坪的「土埆厝」，奉祀媽祖神像，即拱天宮前身，成為地方信仰中心。

之後，經過多次重建與改建，如今，拱天宮香火鼎盛，每年進香活動，遠近馳名，朝聖香客絡繹不絕。

白沙屯媽祖進香年度進程。柿子文化提供/聯合新聞網製作

白沙屯媽祖大事紀年 一八六三年（同治二年）／建拱天宮，為地方信仰中心。 一九三○年（日治昭和五年）／風雨剝蝕結構，地方提議改以磚石修建。一九三○年代末至一九四○年代初期，受日本皇民化政策及世界大戰影響，僅斷斷續續展開進香活動，並沒有每年前往朝天宮；戰後至今每年前往北港進香。 一九三五年（日治昭和十年）／中部大地震，廟體受損，隔年再度籌資修建。 一九四七年（民國三十六年）／當時西螺大橋尚未建成，媽祖神助香燈腳在三條圳安全渡過濁水溪。時西螺境內正大鬧「黑珠」（天花）瘟疫，當地居民跪求媽祖婆至其庄內遊庄一周，之後庄內疫情便穩定下來。 一九七○年（民國五十九年）／開始有機車加入進香行列，突破千人之規模，並投宿旅店（販仔間）。 一九七六年（民國六十五年）／ 一九七五年拱天宮開始改建，一九七六年完工，後又歷經多次擴建。 一九八一年（民國七○年）／媽祖大轎過夜，駐蹕崙背奉天宮，為歷來的第一次駐宮，過去多停駕民宅過夜。 二○○三年（民國九十二年）／首次舉辦白沙屯文化藝術季，徒步進香人數超過二千人。 二○○八年（民國九十七年）／苗栗縣政府登錄為苗栗縣文化資產。 二○一○年（民國九十九年）／行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗無形文化資產。 二○一三年（民國一○二年）／入選內政部「臺灣宗教百景」。 二○一八年（民國一○七年）／蔡英文總統參與白沙屯媽祖進香活動，為史上首位現任總統身分，徒步四公里護駕抵達朝天宮。 二○一九年（民國一○八年）／蔡英文總統成為第一位走「香丁腳」總統，參程至白沙屯媽祖在北港溝皂里真武廟駐駕，隨香步行約六公里。當年創下七萬八千多人隨香的紀錄。

白沙屯每年徒步進香並沒有固定的路線規劃，全依著媽祖鑾轎指引，所以，白沙屯媽祖被譽為「最有個性媽祖」，轎頂覆蓋粉紅色薄帆布，由四人扛小轎，輕便靈巧，又能快速移動，有「粉紅超跑」之稱。

最大特色就是出發後，完全沒有人能知道會往哪裡走，隨時可能會轉彎或涉水渡溪，或是停駕民宅或商街、校園等，每年都讓人覺得沿途充滿挑戰與驚奇。

《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。圖／柿子文化提供

秋茂園換轎

每年白沙屯媽祖進香，隊伍上除了白沙屯媽祖，還有苗栗後龍山邊宮的山邊媽祖共同乘轎進香，在回宮前，會在通霄新埔秋茂園進行換轎儀式。秋茂園附近會擠滿當地宮廟信眾，於此守候，恭候媽祖。兩位媽祖到此分轎，各自回到庄頭巡視，接受信眾祭拜。

換轎過程還有「搶頭香」儀式，不過，白沙屯媽祖的頭香並不是用「搶」的，而是每年庄頭「輪流」，輪到的庄頭，可以在秋茂園優先到媽祖的鑾轎前跪拜，所以才稱為「頭香」，庄頭會向媽祖稟報，同時與來年負責的庄頭進行交接；待頭香儀式結束之後，由輪到的庄頭扛抬鑾轎，護衛媽祖回拱天宮。

(本文摘錄自《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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