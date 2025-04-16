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翻臉無情會害人！遠離三款手面相的人…「臉上這些部位是歪的」

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家周映君在節目中分享3個心術不正無情無義的手面相。圖／AI生成 朱怡姿
命理專家周映君在節目中分享3個心術不正無情無義的手面相。圖／AI生成 朱怡姿

身邊如有心術不正，應盡早遠離，保證自身安全。命理專家周映君在節目《命運好好玩》中分享3個心術不正無情無義的手面相，提醒民眾要提防身旁心術不正的朋友。

額頭低窄 斜眼視 三角眼／心狠貪婪 不擇手段

額頭低窄、斜眼視的人心都比較不正，三角眼的人容易詭計多端，心胸也比較狹隘，做事情蠻橫不講理，對於金錢永遠不會滿足，容易因為錢動歪腦筋，例如去從事詐騙。

鼻樑歪斜 鼻翼薄 鼻頭帶鉤／錙銖必較 野心算計

鼻子歪斜、心術較不正，內心也比較冷漠，鼻翼薄的人很難賺到錢，但還是會想辦法跟其他人要錢，鼻頭帶鉤的人喜歡投機取巧，很絕情，每件事都要算得很清楚，可能會為了賭博欺騙朋友，要特別小心。

腮骨寬大 橫禿 嘴歪不正／心胸狹隘 貪得無厭

嘴歪的人心術很不好，手段都很極端，陰險狡詐，如果幫他忙，之後觸犯到他利益時，可能會恩將仇報，一樣去算計你，同時做事也很絕情，為了利益，會去做忘恩負義的事，也很容易去從事詐騙。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

手相 面相

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