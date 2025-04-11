3星座伴侶「完美互補」...摩羯X雙魚包容療癒、這一組旺夫又旺妻

在感情世界中，選擇一個性格互補的伴侶格外重要。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享三對完美互補的星座夫妻組合，不僅感情會長久，還是完美組合，請參考太陽、上升、月亮、金星星座。

Top 3 魔羯雙魚／堅持加包容 彼此療癒

摩羯座對任何事情都會堅持，婚姻或感情如有一方堅持，斬斷情緒衝動，便可走得長久，只要長久就能找到互相磨合的方式，雙魚座又特別會包容人，記住對方好的部分，萬一對方犯錯，也能包容對方，兩個星座彼此療癒，一定會越來越好。

Top 2 處女天蠍／專注加認真 共同成長

處女座能夠專注很多細節，比如對方得好、記住對方需求、曾經說過的話，天蠍座則是有風險管理的意識，會未雨綢繆，兩個星座能互相彌補對方做不到的事，發揮「一加一大於二」的特點。

Top 1 金牛巨蟹／穩定加溫暖 旺夫旺妻

金牛座個性較為穩定，任何風吹草動都知道自己該做什麼、不能做什麼，讓人感到放心，但有時也會感到「木納」，這種木納需要需要巨蟹座的溫暖，知道對方想要什麼得同時，剛好又是自身擅長的，「順風順水」的組合，彼此會過得會很舒服。

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