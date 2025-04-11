快訊

台股早盤跌逾500點 台積電開低15元！曝可留意操作題材

陸配「好像來自中國就該死」 醫曝心聲：台灣現在的氣氛很可怕

暴漲走勢僅一天！日股又重挫5% 日經225狂瀉近1,900點

3星座伴侶「完美互補」...摩羯X雙魚包容療癒、這一組旺夫又旺妻

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為伴侶示意圖。圖/AI生成
圖為伴侶示意圖。圖/AI生成

在感情世界中，選擇一個性格互補的伴侶格外重要。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享三對完美互補的星座夫妻組合，不僅感情會長久，還是完美組合，請參考太陽、上升、月亮、金星星座。

Top 3 魔羯雙魚／堅持加包容 彼此療癒

摩羯座對任何事情都會堅持，婚姻或感情如有一方堅持，斬斷情緒衝動，便可走得長久，只要長久就能找到互相磨合的方式，雙魚座又特別會包容人，記住對方好的部分，萬一對方犯錯，也能包容對方，兩個星座彼此療癒，一定會越來越好。

Top 2 處女天蠍／專注加認真 共同成長

處女座能夠專注很多細節，比如對方得好、記住對方需求、曾經說過的話，天蠍座則是有風險管理的意識，會未雨綢繆，兩個星座能互相彌補對方做不到的事，發揮「一加一大於二」的特點。

Top 1 金牛巨蟹／穩定加溫暖 旺夫旺妻

金牛座個性較為穩定，任何風吹草動都知道自己該做什麼、不能做什麼，讓人感到放心，但有時也會感到「木納」，這種木納需要需要巨蟹座的溫暖，知道對方想要什麼得同時，剛好又是自身擅長的，「順風順水」的組合，彼此會過得會很舒服。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

伴侶 星座運勢

延伸閱讀

身邊有「3星座」相伴…你就是人生贏家！獅子最好的都給你、摩羯放人生清單首位

外貌不重要！這3個星座戀愛時「最注重內在」 追求真心和思想連結

誰是話題終結者？3星座說話超直白「最容易得罪人」 氣氛一秒冷掉

一張嘴玩死全世界！川普、習大大「2大雙子座對決」…誰會笑到最後？

相關新聞

3星座伴侶「完美互補」...摩羯X雙魚包容療癒、這一組旺夫又旺妻

在感情世界中，選擇一個性格互補的伴侶格外重要。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享三對完美互補的星座夫妻組合，不僅感情會長久，還是完美組合，請參考太陽、上升、月亮、金星星座。

每日星座運勢／獅子開誠布公的談談 解開誤會心結

2025-04-11牡羊座短評：打起精神，才有力量去戰鬥。【整體運】今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性

一張嘴玩死全世界！川普、習大大「2大雙子座對決」…誰會笑到最後？

最近網路上瘋傳一張圖，列出了各國領袖的星座——結果你猜怎樣？結果都是風象星座，尤其美中兩大強權的領導人，兩位大大，通通是雙子座。

誰是話題終結者？3星座說話超直白「最容易得罪人」 氣氛一秒冷掉

聊天原本是拉近關係的好方式，但你是否也遇過這樣的人：原本熱絡的對話，對方一句話出口，全場瞬間安靜三秒，氣氛變得微妙尷尬？搜狐網列出，這幾個星座在表達上特別「誠實」，甚至誠實到讓人有點招架不住，分別是牡羊座、處女座、巨蟹座的人。

外貌不重要！這3個星座戀愛時「最注重內在」 追求真心和思想連結

在這個「顏值至上」的時代，許多人對外表的要求似乎越來越高，連戀愛也往往從看臉開始。但有些星座，卻一點也不被外貌所迷惑。他們更重視的是一段感情的深度與靈魂的共鳴，能打動他們的從來不是精緻的外型，而是真誠的內心和思想的連結。「搜狐網」報導揭曉，那些愛得深、愛得真，注重內在勝過外在的星座Top3！

身邊有「3星座」相伴…你就是人生贏家！獅子最好的都給你、摩羯放人生清單首位

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。