快訊

阿金只是想交朋友！小雞「直接放棄自我」走進嘴裡牠一臉無奈：生的我不要

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

股市震盪免驚！4生肖蛇年會心想事成…兔有正財、他最旺「如有神助」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成

每個人都有自己的夢想，需要靠自身的努力才能夠達成。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個在2025蛇年能夠心想事成的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

4 生肖龍／乙木生火 喜慶盈門

今年屬龍的人在事業和感情上都有重大突破，這些成功會讓你覺得別有一番風味，所以一定要集中專注力在開發新事物上。

3 生肖兔／祿勳入命 正財順利

今年會有較強自我實現的慾望，會勇於嘗試新事物，會為你帶來正財，會是很棒的機遇，要把握住。

2 生肖牛／乙木合化 事業好運

在工作上，今年會有新的投資機會，甚至有好的轉業機會，如果在原先工作上覺得有點累、有點悶，可以考慮第二專長，會有更好機會等著你。

1 生肖猴／天貴相助 逢凶化吉

屬猴的人會遇到貴人在各方面提攜你，會感到「如有神助」外，會覺得所有事情，就算是不好的事也能逢凶化吉，但不要過度冒險，譬如股市低點就想賭一把，不要做這種事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運

延伸閱讀

左輔星加持！「4生肖」清明後貴人運爆發…升官又加薪

心太軟！3生肖女最容易被花言巧語欺騙 感情之路一波三折

性格直爽！「3生肖女」講話不喜歡彎彎繞繞 豬大膽表明、第一名有霸主氣勢

相互扶持一輩子！「3對生肖」婚後難捨難分 感情越加深厚

相關新聞

身邊有「3星座」相伴…你就是人生贏家！獅子最好的都給你、摩羯放人生清單首位

在戀愛世界中，每個人對待感情的方式各有不同。有些人平淡務實；有些人熱情火辣；有些人則特別喜歡膩在一起。在這些人之中，哪個星座會是你的最愛呢？科技紫微網今天來分析，和哪些星座談戀愛，會讓你幸福感爆棚，堪稱人生贏家！

股市震盪免驚！4生肖蛇年會心想事成…兔有正財、他最旺「如有神助」

每個人都有自己的夢想，需要靠自身的努力才能夠達成。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個在2025蛇年能夠心想事成的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

4個生肖最值得深交！不只人好還超會賺 連財神都忍不住靠過來

在這個競爭激烈的時代，光有才華還不夠，做人處事的態度同樣關鍵。那些性格穩重、做事踏實的人，往往更容易在工作與生活中獲得他人的信任與支持。根據「搜狐網」報導，十二生肖中，有四個特別值得一提的生肖，不僅性格可靠，更是在財富路上容易遇到貴人相助，小財不斷，大財也會不請自來。他們是誰？一起來看看吧！

關稅戰讓全球瘋掉！「雙子座」川普到底要什麼？命理師這樣看

川普關稅政策一出，全球股市急跳腳，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分析，雙子座的川普充滿不可預測性，這回他到底想要做什麼。

每日星座運勢／巨蟹閱讀得寧靜感悟 注意調整作息

2025-04-10牡羊座短評：主觀意識強烈，聽不進人言。【整體運】桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己

相互扶持一輩子！「3對生肖」婚後難捨難分 感情越加深厚

在愛情的世界裡，有些奇妙的緣分讓兩個人一旦攜手，便如同藤蔓纏繞，歲月流轉間，感情越來越醇厚。婚後，這些生肖組合似乎特別能夠相互扶持，無論是生活中的困難還是平凡的日常，他們的愛情在時光中越加堅固。「搜狐網」列出三對婚後難捨難分的生肖，看看他們如何在長久的婚姻中依舊保持著深厚的感情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。