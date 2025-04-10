股市震盪免驚！4生肖蛇年會心想事成…兔有正財、他最旺「如有神助」
每個人都有自己的夢想，需要靠自身的努力才能夠達成。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享4個在2025蛇年能夠心想事成的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！
4 生肖龍／乙木生火 喜慶盈門
今年屬龍的人在事業和感情上都有重大突破，這些成功會讓你覺得別有一番風味，所以一定要集中專注力在開發新事物上。
3 生肖兔／祿勳入命 正財順利
今年會有較強自我實現的慾望，會勇於嘗試新事物，會為你帶來正財，會是很棒的機遇，要把握住。
2 生肖牛／乙木合化 事業好運
在工作上，今年會有新的投資機會，甚至有好的轉業機會，如果在原先工作上覺得有點累、有點悶，可以考慮第二專長，會有更好機會等著你。
1 生肖猴／天貴相助 逢凶化吉
屬猴的人會遇到貴人在各方面提攜你，會感到「如有神助」外，會覺得所有事情，就算是不好的事也能逢凶化吉，但不要過度冒險，譬如股市低點就想賭一把，不要做這種事。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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