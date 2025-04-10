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關稅戰讓全球瘋掉！「雙子座」川普到底要什麼？命理師這樣看

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
美國總統川普9日在白宮簽署行政命令。路透
美國總統川普9日在白宮簽署行政命令。路透

川普關稅政策一出，全球股市急跳腳，他9日又宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，讓各國暫時緩口氣，接下來不知道會怎麼收場。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分析，雙子座的川普，做事像瘋子，但他並不瘋，接下他會逐漸解決美國債務問題，只是可能由全球買單。

《川普策略》

1.抽到高塔牌逆位，顯示股市趨勢往下，不久後，會反彈。此牌若為正位是不妙，反過來會是由慘跌到翻紅。

2.川普雙子狗，風向的狗代表風狗，做事像瘋子，但他並不瘋，接下他會逐漸解決美國債務問題，只是可能由全球買單。

3.川普是有策略在進行，股市向下川普會故意拉回，股市往上再放消息讓關稅政策完整讓股市動盪，以避免經濟衰退的模式，邊拉邊打的方式打關稅策略。

《建議投資心態》

1.持續買進龍頭優質資產：市場不會無量下跌，大跌勇敢買進。

2.毫無畏懼：要有毫無畏懼的心理準備，現在川普創造低點，龍頭類股與龍頭ETF,優質台灣科技基金趨勢永遠往上，逢低加碼，不好的股票不要加。

3.人為影響的下跌股市，也會有人為影響的上漲動能。

4.心臟小的不要選擇現在入市，等市場穩定再進場。

5.心臟大的，遇大波動則進場則賺的多。

6.若不敢投資就永遠放定存。

7.雙子狗愛面子，一位總統做到股市腰斬自己面子也會掛不住，因此雙子狗最終會要到他的東西。

8.台股不會跌到變0，除非台灣被轟炸。

9.台積電去美國台灣會垮嗎？不去更好，去了共好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

川普 星座 雙子座

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