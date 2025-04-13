殺破狼週運勢／金牛經濟狀況頗佳 巨蟹職場亂象解除

殺破狼2025年4月14日～4月20日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，消費時會因為特殊的身份獲得折扣，買到物超所值的東西。某些白羊座則是在工作上得到額外的津貼或加給，對於經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到在人際關係宮位的冥王星以及命宮的太陽影響，喜歡的人同時跟好幾個人曖昧，自己也是其中一個，會氣到封鎖對方。某些白羊座腳踏兩條船被發現，落得兩頭落空的下場。

溝通運方面，在溝通宮位的木星受到土星影響，在網路上不要與觀點不一樣的人吵架，不但浪費時間，也會被對方以法律程序找碴。某些白羊座和週遭的人會有溝通不良的問題，如果一直在意，只會讓自己生活得不開心。

工作運方面，水星順行回命宮，與海王星合相，同在命宮的太陽受到火星與冥王星影響，目前職場爾虞我詐，不論是工作表現良好，或是做事能力太有效率，都會被人嫉妒，最近行事盡量低調為佳。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係的土星與金星呈現合相，多與長輩往來，會獲得年長貴人的幫助，在很多事件上提點自己。某些金牛座身邊討厭的小人受到了一些教訓，這也是一面鏡子，提醒自己做事不可過於囂張。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，好好存錢，保守理財，在一片不景氣中，生活壓力比起許多人輕鬆許多。某些金牛座除了本業的收益外，副業經營有成，經濟狀況頗佳。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星與太陽影響，職場的許多重擔都落在自己身上，工作壓力相當沈重，不但經常需要加班，甚至造成你精神上的緊繃，無法好好睡覺。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，會需要在很短的時間內找到新的住所搬家，感到十分焦急。不需要搬家的金牛座，需特別注意家中爐火、電器的使用，門戶安全也要特別當心。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星與土星合相在志業宮位，會承接十分光鮮亮麗的任務，甚至會與名人合作，但相對而言壓力也很大。某些雙子座目前正在創業階段，業績慢慢有一點起色，對未來充滿樂觀。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與海王星呈現合相，因為工作所需，會與許多的藝術工作者接觸，覺得他們有才華又很有趣，也會因此交到許多思想很前衛的朋友。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星以及在遠行宮位的冥王星受到在人際關係宮位的太陽影響，有朋友揪團一起出遠門遊玩，旅途中會有一些不愉快的事情，大家意見相左，容易因此不歡而散。

交通運方面，火星進入交通宮位，受到冥王星與太陽影響，交通工具故障頻頻，需要花很多錢維修，外出當心和人發生行車糾紛，被開罰單的機率也很高，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，水星結束逆行，順行回志業宮位，職場的亂象終於解除，許多事務順利進行，工作效率恢復。某些巨蟹座壞掉的電子器材維修完成，處理任何文件都十分流暢。

遠行運方面，在遠行宮位順行的金星與土星呈現合相，到國外旅行、出差的巨蟹座，會覺得當地的生活步調很悠閒。在海外、工作、外派、留學、交換學生、生活的巨蟹座，會尋找到一個舒適圈，找到一些販賣自己家鄉產品的商店。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到財務宮位的冥王星影響，預期外的支出變多，許多規費必須要在此時繳交。有投資習慣的巨蟹座，目前標的套牢在高點，指數不斷下跌，資產逐漸在蒸發。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到火星與太陽影響，情感對象會以較為強勢的行動要求你配合他的需求，感覺十分不適。單身的巨蟹座容易尋求一夜情排解寂寞，卻可能覺得更空虛，甚至惹上爛桃花。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位順行的金星與土星呈現合相，購買某種昂貴的商品，會因為善用信用卡紅利，獲得很多折扣，感覺物超所值。有投資習慣的獅子座，投資標的一支獨秀，可選在適當時機出脫，獲利了結。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，在職場有許多麻煩的問題，只有你可以解決，成為同事、上司不可或缺的人才。某些獅子座危機處理能力得宜，避免掉業務上的損失，感到慶幸。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星與太陽影響，對情感對象的掌控慾太強烈，引發對方的不滿。單身的獅子座會因為「嫉妒」，使自己變成人見人憎的討厭鬼。放下執念，正面思考，你會覺得世界上還有很多愉快的事。

健康運方面，火星進入命宮，體力消耗過大，每天都十分疲累，這段時間注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，也要當心罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星與土星呈現合相狀態，與喜歡的人終於守得雲開見月明，和情感對象相知相惜。單身的處女座，會遇到有好感的人，目前正在慢慢地了解對方中。

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，會快閃某個城市，到想朝聖的景點打卡，暫時遠離日復一日、一成不變的無聊生活。某些處女座會需要到海外出差，差旅待遇極佳，很順利就完成了任務。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到火星與太陽影響，這段時間會需要與許多海外的人士交流、或斡旋一些事務，壓力非常大，如果無法成功，職務會受到影響，甚至飯碗不保。

健康運方面，太陽、水星、海王星齊聚疾厄宮位，天氣溫差較大，注意心血管方面的問題，若有頭暈、目眩、心悸、絞痛的症狀，千萬不要大意。同時當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道發炎，睡眠狀況不佳，身心靈都要注意健康。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的土星與金星呈現合相，目前工作在一個較為輕鬆的空檔期，可以稍微喘口氣，某些天秤座需要到外地出差，或是需要接待來自海外的客戶，必須保持戰戰兢兢的態度。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，突然發現家中的某個角落藏有一些值錢的貴金屬首飾，價值不菲，覺得自己很富有。有投資習慣的天秤座，在適當的時機出脫掉手上的標的，躲過市場崩盤的災難，覺得慶幸。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的火星以及在疾厄宮位的太陽影響，情感關係中有其中一人肉體出軌，戀情被第三者介入，面臨分手的局面。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到冥王星與太陽影響，不要管他人情感關係的問題，容易公親變事主。某些天秤座經常幫朋友代墊一些資金，雖然金額不大，卻一直被人佔便宜，最好提醒對方返還，不要被當成爛好人。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的金星與土星呈現合相，一直不被人看好的戀情終於開花結果，與對方正式交往。感情穩定的天蠍座，會發現有懷孕的跡象，或是兩人會共同收養寵物。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到在工作宮位的太陽以及在家宅宮位的冥王星影響，職場經過一番大清理後，許多爛攤子要收拾，這些工作都落在你的肩上，常常需要加班，無法好好與家人團聚。

健康運方面，太陽、水星、海王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，需注意心血管方面的問題，同時天氣溫差大，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統發炎，睡眠狀況不佳，精神不好，須注意身心靈的平衡與健康。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星與太陽影響，家中某個親人的掌控欲強烈，做出不合理的要求，使你非常不高興，甚至因此離家出走。某些天蠍座會因為工作單位轉換，需要搬家或離家。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，目前的工作需要應付許多特殊的人與事務，不過你會覺得很有挑戰性，或是感到很有趣，適應能力良好。某些射手座因危機處理能力得宜，受到上司肯定，也化解了公司的麻煩。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到進入遠行宮位的火星以及溝通宮位的冥王星影響，與喜歡的人要遠距一段時間，兩人會因為時差，不方便安排見面溝通的時間，必須要忍受一段寂寞的日子。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與土星呈現合相，原本想好好宅在家中休息、放鬆，然而鄰居卻在整修房子或是發出噪音，被吵得難以忍受，甚至需要請執法人員來勸導。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星與太陽影響，外出當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，容易遇到冒失的駕駛者，造成受傷，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，會嘗試用交友軟體尋找適合自己的戀愛對象，可邂逅很談得來的人，見面之後也互有好感，會試著交往看看，或許因而覓得良緣。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，預期之外的支出增加，可能要交保險費，或是會需要繳納許多稅金。某些摩羯座需要分期付款購買昂貴的物品，造成生活費用很吃緊。

溝通運方面，在溝通宮位的土星和金星呈現合相，週遭環境流言蜚語多，可能因此波及到你，會覺得很倒霉。某些摩羯座常常需要與客戶、上司簡報和溝通，但他們似乎聽不懂你要表達的意思。

旅遊運方面，金星與土星合相在旅遊宮位，受到在工作宮位的木星影響，會需要到人生地不熟的地區出差，雖然差旅待遇頗高，不過由於生活機能不方便，感到水土不服，很想趕快回家。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，家中會添購高科技的電子產品，使生活方便舒適許多。某些水瓶座會因為一些原因，到離家不遠的旅店入住，為一成不變的日子增添了樂趣。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星呈現合相，手頭較為寬裕，會想品嚐一些美食，或是購買一些奢侈品。某些水瓶座會花錢買些動漫商品，或是玩手遊而課金。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到冥王星與太陽影響，與情感對象溝通不良，以冷戰的方式和對方僵持不下。某些水瓶座即便自己不對、太過任性，也不想拉下臉道歉，造成關係上面臨危機。

學習運方面，在學習宮位的太陽受到火星與冥王星影響，學習新的科目或事物，感到力不從心，功課太多無法做完，太多疑問也找不到可以為你解答的人，挫折感很重。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星與土星合相在命宮，與喜歡的人有情人終成眷屬，兩人熱戀中。單身的雙魚座，喜歡上已經有穩定伴侶的人士，會把這段愛意隱藏起來，只要待在對方身邊就能感到幸福。

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，會嘗試學習某種新的技術或知識，可遇到非常有趣的指導者，以深入淺出的方式讓你很快進入狀況，非常迅速地理解其中的精髓。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，受到冥王星以及太陽影響，工作量暴增，常常無法好好休息，感到壓力沈重。某些雙魚座經濟狀況不佳，不得不多找一些兼差增加收益，但體力難以負荷，每天都十分疲累。

健康運方面，火星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，體力消耗快速。這段時間需特別注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時當心罹患急性疾病，嚴重的話，甚至會需要動手術治療。

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