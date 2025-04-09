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台股慘崩先別哭！拜完武財神「出現5徵兆」命理師：要發大財了

聯合新聞網／ 綜合報導
生活中那些看似偶然的現象，其實可能暗示著財運的到來。圖／AI生成
生活中那些看似偶然的現象，其實可能暗示著財運的到來。圖／AI生成

最近，由於川普關稅衝擊，全球股市爆發股災，台股也持續下跌，讓不少投資人深感壓力。面對這樣的困境，許多人可能忽略了生活中潛藏的財運徵兆。近期，清水孟國際塔羅的小孟老師透過影片分享指出，根據古老的民間信仰和風水理論，生活中那些看似偶然的現象，其實可能暗示著財運的到來。尤其是4月12日武財神聖誕，如果你在祭拜後出現了五大徵兆，那很有可能是財神爺在告訴你，發財的時機即將到來。

1.夢到鳥或大雨

拜完武財神後，如果有夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大獎的機會。

如果是夢到雨水，則代表財水，雨越大財水越多，代表你要發財了。

2.左眼皮上方跳動

古人認為所有的面相裡面，都有一陰一陽，一好一壞，因此當眼皮跳動時，會有左眼跳財，右眼跳災的說法，所以如果左眼皮不斷跳動，代表財神爺想給你錢。

3.連續看到數字4

「4」在東方代表著不吉祥，但在西方代表著4大元素，為風火水土四方俱足，萬事圓滿的意思，因此如果在某些時候一直看到「4」先不要恐懼，代表著你最近的偏財運很強。

4.臉部泛油光

拜完武財神後，如果臉部油光變多，或是臉部變亮，代表著好運和偏財運即將降臨，財運能亨通，可以試試看大樂透或是威力彩，說不定會中獎。

5.看到青蛙與蟾蜍

古代的人認為青蛙和蟾蜍會出入在風水很好的地方，所以如果你做夢夢到蟾蜍和青蛙，或是拜完後一個禮拜內在路上突然看到青蛙和蟾蜍，代表財神爺要賜財給你。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 武財神生日 財運

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