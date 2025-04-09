4月份生命靈數分析：3號人感情危機高漲 7號人財務相對不穩

生命靈數1 ／ 四宮．處女．北交點

整體運勢：進入四月後，一號人似乎太過迷茫跟慌亂了，需要更多重新整理、看到盲點的能力，才能好好應對的本週期，其實狀況不差，有穩定支付帳單跟進帳能力，在與他人的應對間，雖然不免面對一些挑戰、被質疑的場面，但只要不逃跑，都在可以被處理的範圍內，你可能也知道，但就是不想也不願做那些該做的事，如果覺得挑戰過多，通常是因為逃避所致，只要一號人務實的把事情逐項耐性理清、做完，就能安全過關，外界風暴的開關在你手裡，請別忘了把控制權拿回手中。

工作／學習狀況：在專業上會遇到許多詢問你意見的人，要做決定的事堆積如山，待確認跟整理、該推掉的邀約，都在四月等你，一號人應該滿清楚哪些是該要、哪些又不該要，不過對於最終說出口、執行出來，不知為何都充滿萬般的你，導致事件的延遲、他人的不諒解跟批評，這些除了是咎由自取之外，更是不必要的自我消耗；

對自己不夠自信的問題，就橫在你跟順利把事情做完之間，比起閃躲做決定，因為閃不掉，最終還是只能你來做，所以最好的辦法不是躲，而是面對，那就是通往順利跟關掉那些惱人詢問的唯一辦法。

愛情：單身者本月的桃花還不錯，主動找你的人多，而這些煩你的人當中，就有對你有意思、來試探心意的，一號人若準備好了，其實只要大方一點，做出明確的回應，就能從建立友誼開始，讓一切變得更有可能性；

你得注意，之所以逃避很可能是因為自信問題尚未解決，或害怕被綁住的自我設限，會讓你做出「明明想戀愛，有機會卻逃開」的失常表現，這就是首要該解決的問題了，先跨過去，然後才會迎來春光明媚。

有伴侶者在關係中，伴侶其實給了不少自由，而你好像有點濫用這種自由、把它變成擺爛了，沒有積極作為，會引來伴侶的不滿，甚至覺得你無心在這段戀情中，也採取放生的做法，但一號人似乎不願意、或沒辦法意識到，對方的態度由好變差，說到底還是因為你引起的，這時候該做的，不是「你放棄我，那我也只能成全你」，所有的批評、疏離，都是在求救跟告訴你「有些該做的沒做好」想留住眼前人好好繼續，那就別再當個視而不見的人了，你得加把勁！

訊息指引：CERASEE＋BLACK TOURMALINE

除了成為自己，我們誰也不能變成誰，

你該有你的決定，基於你的意願，

沒有什麼最安全，沒別的選擇，你只能安住在自己之內，

安全就是，你不再需要個誰支持你的論點。

生命靈數2 ／ 十宮．天秤．土星

整體運勢：關心你的人一直都在，不過二號人自己好像不太有感覺，就算能親眼見到那些正面的支持力量，你還是不太能真的相信、或接受這是真的，心房緊閉的四月，如果二號人處在低潮當中，那通常是你困住自己，但好消息是，既然知道這是庸人自擾，那就可以有新的決定，把焦點放在與外界或他人的互動，自然就沒時間多慮；

安排更多對外事務，也可以防止財務漏洞，才不會一個人胡思亂想焦慮升高，就亂花不必要的錢了，天氣回暖了，你不會、也不該選擇孤單的。

工作／學習狀況：在專業上有種使不上力的感覺，二號人在這段時間，似乎特別想抓住什麼，進度確實會有點不在軌道上、安排好的事，沒有辦法很如常的進行，常有被拖延或是反覆約定不了、無法「均質穩定進行」的狀況，但並不代表你做得不好，或是哪裡真的壞掉了、再也不能繼續、或要崩塌了，跟這些都無關，單純只是進度上的小混亂而已，把時間拉到最終的整個月來看，你就會發現，總量該完成的，一樣都沒少，那些焦慮回頭看，都變得有點可笑，放輕鬆吧！告訴自己最後都會完成，其他中間要怎樣的曲曲折折，你都順著，就沒事了。

愛情：單身者在追求新關係上，也會有新的對話、桃花機運出現，對方願意跟你說一些內心想法，不過二號人自己有點消化不良啦，都往負面解讀了，這些沒有即時回應，或是簡單就句點的行為，可是會讓你錯過這個春天喔！

對別人多點交付，多點依賴，沒問題的，這也是讓你脫單的關鍵。

有伴侶者在關係中，伴侶對你各種有心、願意照顧、滿努力要安撫你，我想你都知道的，不過還是很難避免在知道之餘，又自己打臉自己，欸，這樣很痛苦吧！自虐適度就好了，你想像那些絕望的情節，真的與事實無關，你要做的是關掉腦中的小劇場，把焦點放在對方做什麼上面，或許真的不夠好，或很慢，但是他有在努力，會調整到你想要的地方喔！

你唯一要做的，只有不要在等待的時候虐待自己而已，不用更多了。

訊息指引：SCHISANDRA BERRY＋RHODOCHROSITE

或許酸澀苦楚曾經，不過早就已經過去，那些苦正化成甜蜜，

可是你可能沒跟上，你早就在那個期待已久的苦盡甘來裡。

生命靈數3 ／ 九宮．獅子．土星

整體運勢：希望拓展跟跨出舒適圈的四月，三號人可能需要多等等了，在行程規畫上容易有延宕、他人因素干擾重、溝通不易取得共識的這段時間，你的大聲疾呼、努力說明、可能都不太對別人的味，如果只是一昧的想用自己的觀點說服，不做出任何調整的話，會覺得自己一直在被拒絕；

在財務上的進帳也變得相當有限，需要精算才能讓資金狀況變得穩定一些，如果希望各方面都順利點，需要用各種方式靈活應變的四月，是不能只有一套固定不動的作戰方案的。

工作／學習狀況：在專業上能盡力的空間有限，只能做份內、既定、原本計畫內的事，比較容易有成果，其他對外事務跟人際關係，則處在很讓人煩心的狀態中，發現自己說的話，別人都無法馬上反應、或給出的答案很奇怪，像是沒在聽似的，在四月都屬正常發揮，一方面確實是在你看來，這可能都是很簡單的事，所以只顧著用自己的理解來說明，沒有顧慮到對方可能真的有滿大的困難，另一方面也是，這段時間要溝通的旁人狀態不太一般，在雙方都注意力低下的前提下，對話、並且一起有進度，就會非常困難了，比起硬推硬說，可能更需要多點耐性來多用不同的方式說幾次，或是等待，對成果的多寡就別抱太大期望，會比較輕鬆一些。

愛情：單身者在追求新關係上，容易過於一頭熱，自顧自的誤解對方的意思，又自己做出過度延伸跟解讀，但可能那都與事實無關，這段時間的桃花是缺乏的，但你卻很可能「以為這就是」，如果不發動攻勢，這種以為倒也無妨，但三號人這段時間「很想做點什麼的欲望高漲」那就是問題了，太多行動會惹來負評八卦，帶來的結果不滿意，也會讓你受傷，靜比動好的四月，看看就好了，不要想太多比較安全。

有伴侶者在關係中，容易曲解對方的意思，但這些似乎不單純是誤會或不懂而已，背後很可能是，因為這樣的解讀對你來說比較「方便」，就可以照你原本習慣的方式，不用改變了，但如果你覺得你都對，對方卻仍舊跟你爭吵不斷、甚至懶得理你，那就代表你的偷懶跟自私，對方是看得懂的；

感情危機指數高漲的四月，勸你還是務實面對對方需求，不要裝傻，不然很可能吵著吵著，就再也不用吵了。

訊息指引：TEA＋CLEAR QUARTZ

那些既定的各種先入為主，正靜待被用更澄徹、不帶偏見的篩選與重整，

得先走完汰舊補綴的流程，方才足以成為新的。

生命靈數4 ／ 二宮．天蠍．太陽

整體運勢：生活中有諸多無法掌控的事物，失敗或是無法推動、沒辦法確認的答案，都大大影響你在四月份的心情，但這些事情本不該如此，四號人自己心裡明白的，於是那個苛責跟自我檢討的聲音，變成最困擾你的日常；

但能順利進展的事也不少，譬如對話交流順利、各合作事務也積極展開，你會發現真的有好好去執行完每個細節的，都能順利推展，讓你不滿的，通常就是你少做、刻意逃避了某些合理該做的環節，卻異想天開的希望事情能一樣被成就，是不可能的，能幫你迎來好運的，絕對只有面對現實、不抄捷徑，就是最快的道路。

工作／學習狀況：在專業上能有正面的回饋，他人對你的奉獻感到滿意，也會給你正面的評價，這段時間，無論是財務或是名聲上的正面收益都是可預期的，財務穩定進帳，偶有意外之財，是四月的日常；

但這些都多發生於對外事務、合作的範疇，至於個人原本排定的事，則是容易被打亂，或因為對自己過度要求、不確定是否做得對，而持續力不佳、易半途而廢，對在團隊工作者來說，會是順利的，而個人工作者，若想好好把工作進度抓穩，那就會需要大量與他人商談、整理的過程，讓別人來協助你排除過度焦慮，才不會整個月都被困在再來一遍的循環理。

愛情：單身者在追求新關係上的節奏需要重新調整，四月確實會有桃花出現，不過這是需要慢慢相處、長線經營的，但對四號人來說，可能會急著想確認「那我這樣到底最後能不能成」而下意識的測試對方，忽遠忽近、忽冷忽熱，一下冷淡，一下又衝得太快的反差過大，都是把桃花嚇跑的主因；

隨時檢查一下步調，若你是拖得太慢的，請加快，不然花可能無法開完這個月，若你是太急的，請慢一點，穩定而恆常的溫度，才能讓花持續開下去。

有伴侶者，在關係中會感到對方反應、態度都不如預期，無法掌握，覺得快失戀了嗎？那你得相信自己，因為那很可能是真的，深切感到危機的四月，四號人應該很清楚自己少做了、或一直不肯做的是什麼，才導致今日的局面，而伴侶對你的不滿，確實已經來到臨界點，會吵會罵會鬧的，都算是有救的，如果你覺得自己被放生了，那也無須意外，如果沒有明確做出改變，你得到永遠的自由的。

訊息指引：PASSIONFLOWER＋AMETHYST

得想起每一個細節，不經篩選的，天然的，不僅僅只是純黑或純白的，

那些缺少卻重要的，都將隨著你的意願，成為能支持你的，且唯一的。

生命靈數5 ／ 一宮．天蠍．月亮

整體運勢：對自己不夠滿意跟自信的四月，連帶影響了外在環境的發展，收入雖然早被允諾或預期要有、能看得到可能性，卻總是卡在空中、流程中，無法很順利的進帳，這需要五號人有更多主動，才能把這些「浮在空氣中的承諾」給確認下來，乍聽是很簡單的事，但五號人自己會知道的，要你去把價格訂好、把帳追回、推別人早點確認跟完成交易流程，你都有一萬種抗拒，甚至憤怒，這是你在四月該面對的問題，了解抗拒從何而來，才能跨過它，然後拿到本應得的資源跟幸運。

工作／學習狀況：在專業上，無庸置疑的，你是那個懂得最多、能給出建議跟引導的人，但你卻經常任由他人說著不合理的要求，等到終於受夠了，也就直接打斷或打壞這段關係，不再續談這件事，進度停滯、談判破局，是四月的日常，這段時間還是會有很多客戶、業主，做不了決定、又說不出個所以然，進度空轉大於真的有在做事的時間，這些都需要有人來調停，釐清狀況、堅定的下個決定往前走，當然那個人不會是別人，就是你。

可以有進度，也可以空轉，就看你最終決定是引導、還是放棄了。

愛情：單身者在這段時間的桃花，也是差不多的氣氛，會想談戀愛，可是沒有耐性，你跟他人的對話總是僅止於「有沒有可能性」的試探，是無法促進任何關係的，比起超有目標，可能更需要先放開這些預設立場、目標導向，去跟你有興趣的人互動，而不是只鎖定在「覺得這人應該喜歡我」才去主動；

不是「能促成交往」就是談到戀愛，而是「你先喜歡」這樣的才能被稱上戀情。

有伴侶者，在關係中的兩人維持巧妙的平衡，沒有大的衝擊，一切都很日常，但也缺乏激情，讓五號人停滯在這樣「沒有問題」中，感到不滿與沉悶，找不到出口，對方的狀態也只是做好該做的，各過各的，偶爾小吵，多數時間是沉默，讓你有點找不到在一起的意義；

沒有狀況但感到沉悶，也是一種狀況，看看雙方過往的相處，是否都只在日常該做的事件清單上打勾而已，但少了很多意見交流、共通話題，這些東西，遲早都要被補齊的，就是四月了。

訊息指引：PLANTAIN＋BLACK ONYX

拒絕有害的，你得為保護自己所有的深信不疑，

只有你能成為最有力的後援，

別忙著一天到晚看著別人了，只管先服務好你自己。

生命靈數6 ／ 六宮．射手．木星

整體運勢：生活回歸秩序，一切安排都能如期運行的四月，帶給你的感受自是名符其實的「春天」，付出都有應得的回報，也能有新的事物被發現、展開，身心都舒適的這段時間，六號人的健康狀況也傳來喜訊，如果有長久未癒的宿疾，也會隨著回暖的天氣，找到調整自己的方法，或是新的醫療方式，獲得身體上的舒緩，原本覺得不到位、怎樣都失去平衡、不公平的事，也得以在這個月份得到平反。

工作／學習狀況：在專業上動力十足，雖然還是有些你無法克服的事，不過這通常也代表這些事情可能真的不適合你做，或發展已經到了盡頭，在四月份，都會有明確「不行」的訊號，告訴你該放下了，清出這些佔缺又無用的事之後，你便可以有更充足的時間來做有較多回報的事；

創意跟邏輯都靈活的這個月，也適合安排未來幾個月的計畫，凡在這段時間撒下的種子，在日後能被妥善執行、得到回報的成績都會高於以往，但得注意，這都限於「你自己的工作安排、自己份內該做的事」，至於對外的洽談與合作，在這段時間會是比較受阻的，盡可能的調整內外的比例，在比較省力的地方努力，才不會浪費這段時間的好運。

愛情：單身者在拓展新關係上，有點邁不開腳步，因恐懼而有太多預設立場，忽視了感覺，這段時間的桃花確實是存在的，不過它跟你過去熟悉的「開始談戀愛」的標準流程太不一樣了，導致你隱隱覺得有人喜歡你，但又苦無證據說服自己，不過當這些遲疑出現時，那就是了，四月份出現的新對象，會是隱誨不明、卻真實能發展的，比起預設一堆立場跟猜想，還不如把握機會多相處，答案自然會出現。

有伴侶者，在關係中則是處於比較受限的狀態，可能覺得對方無法被討好，或是拿捏不出對方的喜怒，但比起「讓對方愉快」單方面的取悅對方，你更需要也在關係中成為被照顧者，坦露多一點弱點、或是在對方為你做點什麼時，給對方真誠的感謝，讓對方有多一點「也照顧你」的機會，會是對方期待的，也是讓這段關係得以穩定的最終解，只有「給」的戀情是失衡的，四月便是扳正天秤的時間點。

訊息指引：GINKGO＋AMAZONITE

自癒的能力正一步步的被你片片拾起，經過緩慢的練習後，越發清晰，

是時候，讓理解落實於真實的生命裡。

生命靈數7 ／ 一宮．魔羯．金星

整體運勢：環境中多數人的情緒來到高峰期，這會讓七號人陷入懷疑自己、自責的迴圈中，比起將焦點寄託在他人身上，更適合專心挪出心力獨處，才是比較能安穩度過這段時間的方法，財務相對不穩，進帳少、或變得不可掌控，處於一種少了固定收入、但會再有意外之財的狀況中，需要多保留可調度的金錢，才不致於落入應變不及的困境，需要更多盤算、調整、自我穩定的四月，對你來說是有點辛苦的。

工作／學習狀況：專業上、跟學習進展，大概是這段時間最能掌握的，因為這些事情多只與自己有關，若你的工作需要自己做主、受控他人越少的，在四月就越有發揮的空間，能夠積極的做出規畫、就可以順利實現，一分耕耘就有一分收獲，在這段動盪期是很讓人安心的；

若待在團隊中、或工作性質涉外的成份較高，那就不免捲入比較多的麻煩，得先做好被拖進度的準備，說服他人的次數會比平常高很多，但若能多說幾次，最終還是能換得事件平順進行的。

愛情：單身者在追求新關係上，無法有新的進展，主要是大環境正處於不穩定的週期中，就算出現了，也很可能是雙方無法取得共識的狀態，或許你還是會看出是有機會的，但要在短期內能調整到步伐一致的機率相當低，因為也沒有非得要不可，建議還是盡可能避免，這類後續要花很多時間收拾跟磨合的角色，再多等等吧！

有伴侶者，在關係中享受對方溫情照顧的同時，也同時承受著強度頗高的情緒勒索，關係中的對話不明確、對方心情的反覆無常，都造成七號人不小的負擔，這是適合拉開距離，減少內耗的時期，把努力說服的耐性留給工作吧！

至於伴侶的情緒風暴，就請適度、依照你能承擔的程度來回應就好，過份的積極反而會導致對方變得更無限上綱，心太軟不會促成關係穩定，只會寵壞對方。

訊息指引：CALIFORNIA POPPY＋GOLDEN TIGER EYE

緩慢的，不急著前進，就待在原地只與自己一起，

唯有獨處能幫你安穩，保護好自己。

生命靈數8 ／ 七宮．金牛．北交點

整體運勢：直覺力提升，能看到事情有無價值、是否可為的四月，對八號人來說是安心順利的，不過並不代表這當中就沒有麻煩事會發生，你依舊會看到各種批評、活在自己世界、溝通與你不同調的人，只是你因為知道沒什麼好計較的，所以自然順利切換心態罷了；

但光是如此就能讓你在人際紛擾、他人挑戰都不少的四月得利，比起無事的安逸，這應該是八號人最舒服的狀態了。

工作／學習狀況：在專業上能夠發揮影響力，而且做出不小的成績，無論是工作或是學習成果都讓你滿意的本週期，免不了同時要面對被一些酸言酸語攻擊，但這些對你來說，不但不會形成困擾，夠清醒的話，還是一種推進的材料，對這些惡意的指教，似乎能觸動八號人更多靈感，或是帶來一些正面的機會，別人或許也會因為你被攻擊得莫名奇妙，開始注意到你、給出資源跟提出合作的邀約，多數日常工作平順，若有不順，也能因禍得福。

愛情：單身者若想尋找到新關係，那就得有明確的目標，本週期的桃花不少，並且不會從特定方向、而是各種地方都有機會遇到新的機會，如果對自己的喜好很清楚的人，就會往脫離單身的路前進，且進展快速，如果你還感覺不到、或總覺得對方跟你對不上頻率，那麼就得回到最原始的問題，先確定好想要、跟能相處的模式，這會有助你篩選出合適的關係。

有伴侶者，在關係中需要換個方式相處，你得有更多時間跟焦點放在對方身上，而不是總維持著最低限度的付出，對伴侶有疑慮的，本週期若願意溝通，解開誤會的機率相當高，反之，若像過去般不積極，那關係很可能就在這段時間走往終結，需要面對自己過度自我保護、導致對方在戀情中感到孤單的長期問題，變得穩定、或就此告別，終於來到轉折點，就在這個月了。

訊息指引：ALOE＋AZURITE

養份跟智慧的指引都盡在你之內，不須再多向外探尋，答案就在那裡，

別人的行不通的，不代表不能用在你這裡。

生命靈數9 ／ 4宮．雙魚．月亮

整體運勢：在外部環境混亂、無法有太多作為的時期，對你來說是個考驗，但所幸多數的九號人在四月，都呈現一種「我知道現在該做什麼，我接受就是如此」的淡定，所以即便在混亂之中，你仍能成為自己的中心、為自己定錨，不為外在所動，反而能在這段時間內建立起一套可用的溝通模式，讓所有該運行的事都盡可能做到，雖然這段時間的支出多，財務也會比較緊縮，需要精算，但都不致落入困難的局面，是四月最幸運的事。

工作／學習狀況：在專業上能發揮的空間有限，無法多做拓展或說服的本週期，只能靜待別人來詢問，再給出意見，不過若你已經身處在四月，或許也會發現，並非你給出意見就能被接受或聽懂，因為對方可能根本就沒有要解決問題，只是問問、想挑剔而已；

如果工作上能先看清這點，知道非你所能控制，多把時間跟工作焦點放在自己想安排的事，不主動，但每次被徵詢或被分配時，做出力道剛好的回應，多被找幾次，還是會有能成就的部份的，被動在四月是一種積極，你只需守好自己的城池、做好日常該做的事，就是最好的表現。

愛情：單身者似乎看懂了某些真相，就是外在這一些的混亂，不管是很多人想來接觸你，或是看似可以做點什麼的機會，在本週期特別多，但對九號人來說，就是等著、守著、看著，到月中至月底時，這一波桃花會自己篩選自己，留下來的就是可以繼續經營下去的，到時候你再做決定就好了。

有伴侶者，面臨伴侶各種情緒糾葛、找麻煩、這也不對那也不好，但那都是對方跟自己的戰鬥，你沒辦法救、也不需要加入或太認真，這時候先檢討自己，希望對方可以好一點，更是大可不必，九號人大概不用追劇了，真實生活中的另一半，可能會演得更精彩，但幸運的是，這波對方自溺的混亂，越到月底，總有出口，等到對方自己全部演過一遍之後，就會恢復正常或有答案的四月。

訊息指引：LAVENDER＋TURQUOISE

做那些最熟悉的就足矣，不用再追求任何更新更多花俏的各式變體，

你沒有不夠努力，你需要的一切，只需靜待時間為你證明。

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