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台股連兩天血崩！一生肖陷「財務黑洞」 4月三大衰運主角現形

聯合新聞網／ 綜合報導
時序才剛進入4月，台股馬上經歷連兩日的「血流成河」。記者曾學仁／攝影
時序才剛進入4月，台股馬上經歷連兩日的「血流成河」。記者曾學仁／攝影

時序才剛進入4月，台股馬上經歷連兩日的「血流成河」。根據《搜狐網》指出，本月有三大生肖運勢偏弱，其中屬雞的朋友恐怕面臨突發支出與經濟壓力加重的情況。不過別擔心，透過心態調整與簡單改運方法，仍有望逆勢翻轉。

生肖虎

屬虎者與流年氣場不合，容易與人產生衝突，加上個性較強勢，若不懂得收斂情緒，就容易與親友、同事因小事爭執，影響情緒與工作效率。建議虎族們4月要特別注意人際互動，多傾聽、減少爭執，是化解低潮的關鍵。

生肖馬

屬馬的朋友個性急躁，4月面對高度競爭的環境，容易因一時衝動做出錯誤決策；加上對自己要求高，若得不到回饋便容易產生挫敗感。不只職場有挑戰，感情也可能因小事起爭執。建議放慢腳步、穩住情緒，才能避免雪上加霜。

生肖雞

屬雞者心思細膩、易受外在波動影響，這個月情緒起伏大，容易陷入焦慮或倦怠感。不僅工作提不起勁，還可能因突發支出導致財務壓力飆升，讓心情更低落。建議可透過運動、音樂等方式排解壓力，維持穩定情緒，避免惡性循環。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台股 流年 生肖運勢 財運

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